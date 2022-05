James Harden prêt à reprendre la tenue de grand patron

Déjà limité par une rupture d’un ligament à la main, Joël Embiid est bel et bien indisponible pour les deux premiers matchs à venir contre Miami, après un vilain coup au visage et une fracture tout près de l’oeil gauche au premier tour face aux Raptors.

Sans leur MVP potentiel, les Sixers arrivent donc plus que jamais en outsiders face au n°1 de la conférence Est, le Heat de Miami, en demi-finale de conférence.

« Je dois être plus agressif »

Car, si les deux formations se sont quittées dos à dos en saison régulière, avec deux victoires chacune, la donne est complètement différente pour ce duel de playoffs. Côté Heat également d’ailleurs, avec un absent de marque, Kyle Lowry, et plusieurs autres encore « indécis » comme Tyler Herro, Markieff Morris et même Jimmy Butler.

Pour Philadelphie, peu importe l’état des forces en présence, il faut continuer à avancer. Comme durant la saison avec les épisodes de Covid, « next man up » comme on l’entend si souvent sur le circuit NBA.

« On arrive dans cette série sans avoir changé nos objectifs et nos façons de faire. On va être prêt à jouer », a annoncé Doc Rivers dans le Philadelphia Inquirer.

Pour ce faire, Philly va compter sur James Harden, sa grosse recrue de la saison venu remplacer Ben Simmons. Triple meilleur scoreur de la Ligue et MVP en 2018, Harden a l’occasion de redorer son image dans un rôle central en playoffs.

Ralenti par sa blessure à la cuisse gauche, le barbu a fini avec ses plus bas pourcentages d’adresse en carrière à 41% et 33% à 3-points cette année, partagée entre Brooklyn et Philly. Face au Heat, il veut prouver qu’il est toujours un des meilleurs joueurs de sa génération.

« Je dois être plus agressif », a confirmé Harden. « C’est ce que je faisais par le passé. Je suis habitué à ce rôle et je suis à l’aise avec ça. Je vais simplement prendre ce que la défense me donne en étant agressif et en prenant les bonnes décisions. Plus d’espaces, plus d’attaques vers le cercle. Et on va jouer librement avec le maximum de confiance collective. »

« Je me sacrifie. Je suis un joueur d’équipe avant tout »

En face, le Heat aura quant à lui l’intention d’éteindre Harden au plus vite dans la série. Il ne fait aucun doute que le staff d’Erik Spoelstra aura préparé un traitement de choc à l’ancien des Rockets, dans la veine de ce qu’ils ont réservé à Trae Young au premier tour (15 points de moyenne à 32% aux tirs sur la série)…

« Ils peuvent bien faire ce qu’ils veulent. On sera prêt. C’est vraiment ce que j’en pense », envoie Doc Rivers du tac au tac. « Ils vont essayer de nous bousculer et tous ces trucs de faux durs. Je me marre toujours de cette prétendue dureté. On n’est que sur un terrain de basket, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on sera prêt pour tout ça. »

Avec le retour attendu de Jimmy Butler, plus celui de Tyler Herro à son relais en sortie de banc, le Heat devrait retrouver des couleurs offensivement. Mais pas de quoi inquiéter outre-mesure Harden et ses Sixers, qui eux retrouveront les services défensifs très utiles de Matisse Thybulle, sans restriction vaccinale en Floride.

« Tout ce qu’ils font en attaque, ils doivent travailler pour l’obtenir », assure Harden. « Ils devront nous passer sur le corps. Les prises de position au poste bas sur la transition, les petites erreurs, les tirs ouverts pour les shooteurs… Si on arrive à limiter ça et à leur retirer ces possibilités, on aura une bonne chance de s’imposer. »

Sans la force d’attraction de l’intérieur qu’est Embiid, les Sixers vont certainement se tourner vers un style plus « up tempo » et plus tourné sur les extérieurs avec l’incroyable mobylette Tyrese Maxey. Un style de jeu qui pourrait user un Heat plus habitué au jeu sur demi-terrain.

Pour James Harden en tout cas, il s’agira surtout de donner le ton dans l’agressivité. Sans Embiid, il est le leader incontesté de son équipe. Le scénario idéal pour une rédemption ?

« A ce stade, il faut faire les sacrifices pour gagner les matchs. J’ai déjà donné dans le scoring. Quand je score 30 points ou plus et qu’on perd, les gens trouvent quelque chose à redire. Quand je score 19 points et qu’on gagne, c’est encore autre chose. A ce stade, il faut simplement faire tout ce qu’on peut pour gagner. Je me sacrifie. Je suis un joueur d’équipe avant tout. Joel est blessé. Je dois être plus agressif et scorer, aller au cercle et prendre de bonnes décisions. C’est ce à quoi je suis habitué au final. »