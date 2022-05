Le MVP de la nuit | Jordan Poole, le faux 6e homme

Pour la première fois de sa carrière, Jordan Poole a débuté un match de playoffs comme 6e homme. C’est anecdotique, mais le feu-follet des Warriors va devoir s’y habituer. Surtout s’il répète ce genre de performance puisque c’est lui qui a fait le plus mal aux Grizzlies la nuit dernière avec ses 31 points, 9 passes, 8 rebonds à 12 sur 20 aux tirs. Il faut ajouter 2 contres, et le meilleur +/- de son équipe : +10. C’est un 6e homme qui joue 38 minutes, soit le plus gros temps de jeu des Warriors la nuit dernière.

« Je n’en ai avais pas parlé, mais si Steph Curry peut sortir du banc pendant quatre matches dans une série face aux Nuggets, n’importe qui peut sortir du banc » a réagi Steve Kerr. « Ce soir, Jordan a été phénoménal. C’est tellement important d’avoir un deuxième créateur sur le terrain avec Steph, ou pour prendre la suite de Steph quand il rejoint le banc. Ce soir, Jordan et Steph ont été fantastiques. »

Poole est entré en jeu au milieu du 1er quart-temps, et il a remplacé Gary Payton II, le garde du corps de Ja Morant. Ce n’est évidemment pas le même rôle, mais c’est alors Curry qui s’est occupé de Morant, et il s’est très bien débrouillé, tandis que Poole a profité de plus de liberté en attaque. C’est lui qui a évité que l’équipe ne sombre alors que Memphis avait pris une dizaine de points d’avance.

« C’est le Jordan qu’on a vu depuis des mois. C’est à ça qu’il ressemble » poursuit Kerr. « Il ne va pas toujours mettre cinq tirs à 3-points, inscrire 31 points et être proche du triple-double, mais c’est un créateur. C’est quelqu’un qui crée son tir. Il a été fantastique pour nous cette saison, et cela ne me surprend pas. »

C’est un luxe pour Kerr de profiter de Poole en sortie de banc. Dimanche soir, les Warriors ont été plombés par les fautes, et ils ont été gênés par la défense sur Stephen Curry. Avec Poole, Curry peut s’économiser, et surtout la défense est obligée de faire un choix. Quand Poole est sur le parquet, les prises à deux disparaissent, car trop dangereuses.

« A nous trois, on peut obliger la défense à multiplier les rotations » explique Poole à propos de son trio avec Curry et Thompson. « C’est difficile de défendre sur nous trois de la même façon quand on est ensemble sur le terrain. Parce que Steph domine balle en main et que Klay écarte vraiment le jeu, c’est vraiment difficile d’aider sur eux. »

Pour Thompson, la présence de Poole sur le terrain lui donne encore plus de liberté. « Jordan a développé un tel jeu… Lui et Steph peuvent dominer avec ou sans ballon, et j’essaie juste d’occuper la défense en sortant des écrans. ». Même compliment chez Curry : « Il a élevé son niveau de jeu ce soir, et il a été remarquable sur le terrain. Chaque match est important pour nos automatismes, et j’ai énormément confiance en lui« .