Un coloris infrarouge pour la « Air Jordan 36 »

Après avoir dévoilé une nouvelle version de la Air Jordan 36 personnalisée pour Rui Hachimura qui vaut vraiment le coup d’œil, « Jordan Brand » va étendre la commercialisation de la AJ36 « Infrared », actuellement disponible en Asie, au reste du monde.

Ce coloris est similaire à celui de la première Air Jordan 36 destinée à Rui Hachimura, avec une semelle blanche traversée par un ruban noir, et la base d’une tige rouge assortie d’une languette noire, l’ensemble étant cette fois plus clair, en mode infrarouge.

(Via SneakerNews)

—

