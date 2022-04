Une deuxième Air Jordan 36 pour Rui Hachimura

Porte-drapeau du Japon aux derniers Jeux olympiques, Rui Hachimura avait déjà eu droit à une Air Jordan 36 « PE » rouge l’été dernier, avec son logo associé à celui du « Jumpman ». Un véritable privilège pour le jeune joueur des Wizards, qui va à nouveau être mis à l’honneur par « Jordan Brand » avec une nouvelle AJ 36 personnalisée, cette fois destinée au marché mondial.

Comme la première version, ce nouveau coloris est une franche réussite, avec un ensemble marron, rouge et noir doté de finitions inédites.

On note le cuir craquelé sur la partie supérieure de la tige et le contour des lacets, avec le même motif repris sur la semelle intermédiaire, et une base en daim pour compléter le tissage Leno, la grande nouveauté de ce modèle.

La languette et les lacets ressortent en noir, recouverts d’un « Jumpman » rouge sur la chaussure droite, et du logo de Rui Hachimura, également présent au niveau du talon, sur la chaussure gauche.

Pas encore de date de sortie officielle, mais ces quelques clichés qui font clairement saliver.

(Via SneakerNews)

