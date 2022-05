Le propriétaire des Nets change encore de président après de grosses pertes financières

Joe Tsai n’est visiblement pas du genre à attendre trop longtemps avant de se séparer de quelqu’un qui ne lui convient pas. Car trois ans après avoir racheté les Nets, il change encore une fois de président.

On se souvient ainsi que David Levy, l’ancien président de Turner Media, n’était resté en poste que 55 jours. Son successeur à la tête de Brooklyn Sports Entertainment, l’entité qui gère les Nets mais également le Barclays Center, sera lui resté quelques mois, mais John Abbamondi a déjà été poussé dehors par le milliardaire canado-taïwanais.

L’ancien vice-président exécutif en charge de la billetterie et des suites au Madison Square Garden n’a ainsi pas assez rentabilisé la salle et les rencontres des Nets aux yeux de Joe Tsai.

Des lourdes dépenses à compenser

Selon le New York Post, le cofondateur d’Alibaba trouvait ainsi que John Abbamondi n’utilisait pas assez les données et les statistiques pour booster les recettes. Pourtant, chaque match à Brooklyn rapporte 2,1 millions de dollars aux Nets, soit le double par rapport à 2018/19, la dernière saison avant la pandémie. Les Nets sont même à la 4e place de ce classement au niveau de la NBA, mais ce n’est pas suffisant pour Joe Tsai, surtout que les Knicks récoltent de leur côté 3 millions de dollars par match et les Warriors 4,2 millions.

Le propriétaire espérait ainsi être au niveau de Golden State, surtout que les deux clubs ont des masses salariales équivalentes (179 millions de dollars pour les Warriors contre 175 millions pour les Nets).

Cela signifie que Brooklyn va devoir payer près de 100 millions de dollars de « luxury tax », qui ne seront donc pas suffisamment compensés par les recettes du Barclays Center. Toujours d’après le New York Post, la franchise va perdre entre 50 et 100 millions de dollars cette saison, sans doute le pire résultat financier parmi les franchises.

Pour Joe Tsai, qui a payé 2,35 milliards de dollars pour acheter les Nets et 1 milliard supplémentaire pour le Barclays Center, et qui doit d’ailleurs personnellement rembourser les prêts municipaux liés à la salle (82 millions de dollars sur les deux dernières années), il est désormais important de commencer à rentabiliser son investissement, ou au moins trouver un certain équilibre financier pour ne pas perdre trop d’argent dans un futur proche, surtout que le cours de l’action d’Alibaba n’en finit plus de chuter.