Un maillot de la saison rookie de Kobe Bryant pourrait battre des records aux enchères

Les maillots portés par Kobe Bryant, ou n’importe quel objet (une carte par exemple) qui le concerne, ont logiquement pris de la valeur après son décès, le 26 janvier 2020. On peut encore le remarquer avec le prochain maillot qui sera vendu courant mai.

Il a été porté plusieurs fois par Bryant lors de sa saison rookie, en 1996/1997, notamment en playoffs contre Utah. Une pièce rare et ancienne puisqu’on célébrait les 50 ans de la NBA.

« On pourrait battre un record pour un maillot de basket », annonce même David Kohler de SCP Auctions, qui s’occupera de la vente, pour l’AP. « Kobe est adoré et le marché autour de lui est très, très fort. »

Pour battre ce record, il faudra faire mieux qu’un autre maillot de la saison rookie de Bryant vendu 3.7 millions de dollars l’année dernier, en mai. On pourrait le voir partir pour une somme comprise entre trois et cinq millions de dollars d’après SCP Auctions. Réponse le 4 juin.

