Arturas Karnisovas veut miser sur la continuité avec les Bulls

Avec 46 victoires en saison régulière, les Bulls ont réalisé leur meilleure année depuis 2014/15 et retrouvé les playoffs après cinq ans d’absence. Rien que pour ça, la saison 2021/2022 fut une réussite pour Chicago.

Mais il y a forcément un petit gout amer car la première partie fut superbe mais la seconde très décevante et ce premier tour de playoffs finalement très court (4-1), car les Bucks étaient un ou deux tons au-dessus.

Néanmoins, pour Arturas Karnisovas, ce parcours est tout de même prometteur puisqu’il y a pile deux ans, en avril 2020, au moment de son arrivée dans la franchise, l’équipe restait sur deux saisons de suite à seulement 22 victoires… C’est dire si le dirigeant a réalisé du bon travail pour relancer le club.

« Je trouve que ce groupe est encore en formation », a estimé le vice-président de la franchise pour NBC Sports. « Les joueurs vont vivre un été de plus, un nouveau training camp et forcément, il va y avoir des améliorations après avoir passé autant de temps ensemble. »

« La continuité, ça paye »

Car cette seconde saison des Bulls version Karnisovas n’a pas été de tout repos. Au fond, ce groupe n’a pas énormément évolué à plein régime. La preuve : à 29 reprises, le coach a changé son cinq majeur.

« Certains joueurs avaient le Covid, d’autres étaient blessés au genou ou ailleurs », liste-t-il. « Notre staff physique a été merveilleux, mais pour Billy Donovan et son coaching staff, l’année fut compliquée. »

C’est pourquoi les Bulls veulent repartir avec le même groupe. Les cadres comme DeMar DeRozan, Nikola Vucevic, Lonzo Ball, et d’autres comme Patrick Williams et Alex Caruso, seront encore là, et seul le dossier Zach LaVine, qui sera libre cet été, peut profondément changer le visage de l’équipe pour l’exercice 2022/23.

« J’espère une continuité car on a affronté des équipes qui étaient comme ça : elle évoluaient ensemble depuis trois ou quatre ans », déclare Arturas Karnisovas, qui reprend ainsi les mêmes arguments qu’un Kyrie Irving sur les Celtics par exemple. « Quand on affronte Milwaukee, Boston, Miami ou Philadelphie, ils sont ensemble depuis longtemps, ils ont conservé leur groupe. Les résultats viennent ainsi. La continuité, ça paye. Jouer ensemble pendant sept mois, ce fut une bonne expérience. Après, on va discuter pour voir comment améliorer tout ça, avec pourquoi pas du shoot, de la défense, du physique. »