Les playoffs de la revanche pour Jalen Brunson

Blessé lors des playoffs de la « bulle », Jalen Brunson avait vécu un premier tour compliqué face aux Clippers l’an passé, avec seulement 8 points de moyenne à 46% de réussite, et 10 passes décisives en sept matchs.

Désormais titulaire pour Dallas, et bien davantage responsabilisé par Jason Kidd, il est carrément le meilleur marqueur depuis le début de la « postseason », avec 167 points inscrits sur les six matchs face à Utah ! Il a ainsi rayonné face au Jazz avec 27.8 points de moyenne, 4.8 rebonds et 4.2 passes décisives de moyenne, compensant notamment l’absence de Luka Doncic en début de série avant de se remettre au service du Slovène sur la fin.

Profiter (un peu) du bonheur de la qualification

Toute la série, il a en tout cas apporté ce dont l’équipe avait besoin, à l’image du Game 6 où il a lancé une équipe de Dallas en difficulté offensivement, avant également d’inscrire les derniers points dans le « money-time ».

« En gros, j’ai effacé les deux dernières saisons », explique-t-il ainsi. « Cette année est différente pour moi, et je veux continuer, en essayant de continuer à aider mon équipe à gagner. »

Le meneur veut profiter (un peu) de cette qualification, avant rapidement de se tourner vers Phoenix.

« Je suis enthousiaste » continue-t-il ainsi. « C’est vraiment un grand moment pour nous. Je sais que pour les gars qui sont là depuis un certain temps et qui ont enfin réussi à franchir cette étape, c’est beaucoup de bonheur. Pour le reste de la journée, nous allons en profiter. Mais dès demain, nous avons une grosse tâche à accomplir. Nous devons rapidement tourner la page après ce soir. »

La demi-finale de conférence entre les Mavericks et les Suns démarre ainsi dès lundi soir, et les Texans auront besoin d’un Jalen Brunson au même niveau pour faire douter la meilleure équipe de la saison régulière.

« Nous avons tiré tout ce que nous pouvions de JB dans cette série », assure Jason Kidd. « Nous avons commencé la série sans Luka, et Spencer (Dinwiddie) et JB nous ont portés jusqu’au retour de Luka, puis nous avons pu jouer avec Luka comme il l’a fait toute la saison, et il a été important pour nous des deux côtés du terrain. »

Dans la marmite depuis tout petit

C’est encore Jalen Brunson qui a inscrit le 3-points le plus précieux du Game 6, sur une offrande de Luka Doncic, à 94 partout, à deux minutes de la fin. Et même s’il a laissé un lancer-franc en route à quelques secondes de la fin, qui a permis à Utah d’espérer arracher la prolongation, Jason Kidd ne pouvait que chanter les louanges du double champion NCAA (2016, 2018) avec Villanova.

« Il a tout fait pour mettre son équipe en position de gagner et ses coéquipiers l’ont aidé », conclut Jason Kidd. « Son jeu d’appuis est incroyable. C’est un peu comme un boxeur – ou un footballeur – qui contrôle le bas de son corps tout en sachant où il veut aller. Mais c’est probablement aussi de famille. Il a les fondamentaux depuis l’école primaire ou le lycée, en ayant compris à quel point c’est cool d’avoir les fondamentaux au niveau des appuis, pour être capable de pivoter et d’être toujours agressif ou d’être une menace pour marquer avec le ballon. »

Il faut dire que Jalen Brunson est le fils de l’ancien joueur NBA et assistant Rick Brunson. Il a donc pu travailler ses fondamentaux depuis son plus jeune âge, mais aussi pendant trois années en NCAA. De quoi désormais exploser dans la Grande Ligue, et sans doute prétendre à un très joli contrat lors de la prochaine « free agency »…