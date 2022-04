Un marcher, un 3-points raté et la fin d’une saison frustrante pour Utah

Au moment où Bojan Bodganovic a déclenché son tir, Donovan Mitchell avait déjà les mains derrière sa tête. Puis en voyant le tir de son coéquipier heurter le cercle, il s’est accroupi quelques secondes face au panier.

La détresse de Donovan Mitchell n’avait rien de comparable avec celle d’il y a environ deux ans, quand il avait vu le tir au buzzer de Mike Conley rouler sur le cercle, lors du Game 7 face aux Nuggets. Le résultat est pourtant le même : Utah vient de connaître une nouvelle sortie de route dès le premier tour.

« C’était un bon tir, j’étais grand ouvert. J’ai déjà réussi ce tir par le passé », regrette Bojan Bogdanovic qui aurait pu être le héros de la soirée après sa feinte parfaite devant Spencer Dinwindie. Son coach ne lui en veut pas et ne regrette pas d’avoir dessiné ce dernier système sur la remise en jeu, avec un double écran de Donovan Mitchell et Jordan Clarkson, pour le libérer à l’opposé du ballon.

« Bojan est le joueur le plus décisif qu’on puisse voir », juge Quin Snyder. « On l’a vu rentrer tir important après tir important. Il n’y a pas de meilleur gars pour prendre ce tir. Tout le monde dans le vestiaire voulait qu’il le prenne à ce moment-là. Personne n’est plus affecté que lui. »

Ratés individuels mais faillite collective

Ce tir raté est symptomatique d’une équipe qui a perdu sa confiance derrière la ligne à 3-points durant ces playoffs. En saison régulière, le Jazz convertissait 15 paniers primés en moyenne (sur 100 possessions), soit la meilleure formation de la ligue dans le domaine, avec 36% de réussite.

Ce pourcentage a chuté à 27% face aux Mavs avec moitié moins de paniers primés convertis. Les Texans ont au contraire élevé leurs standards avec 15.5 tirs à 3-pts dans la série avec une bien meilleure adresse (37%).

Dans les derniers instants, Utah aurait pu éviter de se retrouver à jouer sa saison sur un tir au buzzer. À 15 secondes de la fin, Luka Doncic a été bien contesté par Rudy Gobert à proximité du cercle. Sans prendre de temps-mort, Quin Snyder a laissé son équipe, alors menée d’un point, se projeter en transition. Et Mike Conley a récupéré un bon ballon pour attaquer le cercle avec sa main gauche. Mais plutôt que de monter, il s’est stoppé net, a hésité et tenté de ressortir le cuir.

Trop tard, il avait perdu l’équilibre. Marcher sifflé. « Bien sûr que tu veux revenir sur cette action, réaliser la gravité de la situation » décrit le meneur vétéran. « C’était quelque chose de très inhabituel. Si je revenais en arrière, j’essayerais toujours de pénétrer et de créer quelque chose mais j’aurais essayé de ne pas stopper mon dribble pour que cela n’arrive pas. »

Ces ratés individuels, de la part des deux principales recrues du Jazz ces dernières années, ne cache pas une faillite collective. « C’est quelque chose qu’on dit souvent : un match ne se résume pas à une action », rappelle le coach. « C’est facile de se concentrer sur la fin du match, mais il s’est passé des choses auparavant qu’on aurait voulu mieux faire, pour se retrouver dans une différente situation. »

Une perte d’identité

Utah aurait très bien pu arracher ce septième match mais cette élimination prématurée, en six manches et malgré l’absence de Luka Doncic en début de série, ne surprend pas vraiment. Plus d’une fois cette saison, l’équipe a montré des signaux inquiétants sur le plan collectif qui ne peuvent pas être résumés à la seule relation entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert.

« On voulait être cette équipe qui a montré tant de progrès l’année dernière », note Mike Conley. « On avait juste besoin d’être meilleurs dans tant d’aspects différents, de l’ajustement et à l’élévation de notre niveau à différentes moments de la saison pour garder notre confiance élevée et garder notre camaraderie intacte. Notre équipe est construite sur l’unité et le fait de jouer les uns pour les autres. On a parfois perdu cela. »

Également déçu et frustré, Rudy Gobert partage ce même sentiment d’une perte d’identité malgré tout le talent en présence. « Quand tu regardes en arrière, tu te demandes ‘Pourquoi ?’ Pourquoi ne pas avoir été régulier ? Jouer de la même façon, comme Mike l’a dit, avec la même identité, chaque soir. Évidemment que certains soirs, tu ne vas pas jouer correctement mais tu gardes cette identité. Cette saison, par rapport à ces dernières années, c’est vraiment la première fois qu’on perd cette identité. »

À voir maintenant si le Jazz va devoir remodeler son effectif durant l’intersaison pour se retrouver ou bien prendre une autre direction. En attendant, Quin Snyder affiche son « respect énorme pour nos joueurs dans la façon dont on a joué, sans peur et en étant agressifs. On a été battus et c’est dommage. Mais je trouve qu’on a suffisamment bien joué pour gagner ce match. »