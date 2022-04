Bruce Brown bien parti pour s’offrir un beau contrat cet été

Que Kevin Durant, Kyrie Irving ou James Harden, avant son transfert, ne finisse pas meilleur marqueur des Nets est rarement arrivé cette saison. On imaginait cette hypothèse encore moins probable en playoffs. Dans le Game 3 face aux Celtics, Bruce Brown a pourtant bien terminé avec le plus de points (26) alors que les deux vedettes s’étaient contentées de 16 points chacune.

Ce match, complété avec 8 rebonds et 3 passes, est venu confirmé la belle seconde partie de saison de l’arrière des Nets. Après le « All-Star break », où il s’est réinstallé comme titulaire, il a tourné à près de 15 points (53%), 6 rebonds et 4 passes décisives de moyenne.

L’ancien joueur des Pistons a ainsi mis un maximum de chances de son côté pour se voir offrir un beau contrat cet été. Après trois premières saisons au salaire minimum, le joueur drafté au second tour (42e pick) en 2018 avait accepté la « qualifying offer » des Nets, pour un montant de 4,7 millions de dollars, lors de la dernière intersaison.

De nouveau « free agent », il devrait facilement pouvoir doubler son salaire. Le New York Post évoque un possible contrat de 8 à 10 millions de dollars, tout en citant une projection d’ESPN autour de 12-14 millions de dollars. « Je suis un choix de deuxième tour, (n°) 42. Je ne suis pas censé être dans cette situation (mais) je suis super heureux d’être là », affiche l’arrière qui réalise sa chance de pouvoir « apprendre de deux des plus grands joueurs de l’histoire ».

Des progrès significatifs à trois points

Pour faire grimper un peu plus sa cote, il a progressé dans un secteur primordial dans la ligue d’aujourd’hui et dans lequel il ne brillait pas jusqu’ici : le tir à 3-points. « Je shootais à 30 ou 29% à 3-points. Maintenant, c’est de l’ordre de 40%. Donc, c’est sûr qu’ils (les Nets) voient la confiance avec laquelle je joue sur le terrain », remarque l’arrière qui a fait monter ce pourcentage à 47% après le All-Star Game, et à 43% en playoffs.

Bruce Brown se rapproche ainsi du profil tant recherché du « 3&D », capable de défendre fort et de sanctionner dans les corners, tout en gardant, malgré sa petite taille, sa capacité à finir près du cercle à la sortie du « pick-and-roll ».

Les Nets, qui n’ont pas beaucoup de marge de manœuvre et un paquet de dossiers de vétérans à gérer (LaMarcus Aldridge, Andre Drummond, Blake Griffin, Goran Dragic…), auront-ils les moyens de le conserver ? « Je l’espère. S’il y a une chance de rester, on en parlera. Mais on verra. »