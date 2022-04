Devin Booker de retour face aux Pelicans ?

La fin de la convalescence approche pour Devin Booker qui a pris part hier à une courte séance de shooting alors que les Suns se préparent pour le Game 6 de ce soir sur le parquet des Pelicans.

Pour l’heure, l’arrière est toujours listé comme « out », mais son statut pourrait évoluer favorablement quelques heures avant la rencontre d’après Adrian Wojnarowski, qui n’exclut pas de le revoir en tenue sur la fin de cette série, avec un potentiel Game 7 en ligne de mire.

Quoi qu’il arrive, Devin Booker reviendrait avec un temps de jeu limité, et donc sans doute comme 6e homme. Mais nul doute que son apport représenterait un gros plus pour la formation de Monty Williams, qui s’est d’ailleurs exprimé sur la marche à suivre au sujet du retour de son meilleur scoreur.

« Il progresse, mais il n’y a pas de changement de statut à ce stade », a-t-il expliqué après l’entraînement. « À chaque fois que tu perds ton meilleur joueur, tu sais bien qu’il voudrait revenir le plus vite possible sur le terrain. C’est clair que si on était dans un match à élimination directe, je suis sûr que ça aurait un impact différent ».

Une façon de sous-entendre qu’il se garde l’option Booker sous le coude en cas de Game 7 ? Réponse dans la soirée.