Première paire prévue pour le grand public à titre posthume, la Nike Kobe 6 Protro « Mambacita » a déjà beaucoup fait parler. Déjà parce que les premières images de la paire avaient conduit à la rupture du contrat entre la marque à la virgule et les ayants droit de l’image de Kobe Bryant, représentées par la veuve de la légende des Lakers, Vanessa Bryant.

L’accord finalement reconduit le 25 mars dernier, c’est tout naturellement que ce modèle rendant hommage au joueur et sa fille soit le premier à paraître. Officiellement dévoilée dans une version en noir et blanc avec une tige en effet « peau de serpent » et des finitions dorées comme le numéro 2, que portait Gigi Bryant, et les inscriptions « Gigi » et « Kobe » apparaissant sur le talon, la paire ne dispose toutefois pas d’une date de sortie officielle.

La date du 1er mai, jour de l’anniversaire de Gigi Bryant qui aurait fêté ses 16 ans en 2022, avait été évoquée mais ne sera sans doute pas tenue. Il est également bon de rappeler qu’il pourrait être très difficile de se procurer ces Kobe 6 Protro « Mambacita » au regard du contexte global « post-covid » et de la forte demande au niveau mondial pour ce modèle qui marquera l’histoire.

Encore un peu de patience !

(Via SneakerNews)

—

