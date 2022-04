Après une discussion en interne, Boston n’a pas voulu éviter l’obstacle Brooklyn

Il y a 15 jours, l’enjeu, à l’Est, était de savoir qui allait terminer 2e de la conférence avec la perspective, plus que probable, d’affronter Brooklyn au premier tour des playoffs. Ça n’a pas manqué puisque les Nets ont dominé le « play-in » contre Cleveland pour récupérer l’étiquette de tête de série numéro 7. Clairement, tomber sur Kevin Durant et Kyrie Irving au premier tour des playoffs ne ressemblait pas à un cadeau.

La question d’éviter cette deuxième place à l’Est s’était donc posée pour les Bucks et pour les Celtics, et il fallait surveiller leurs derniers matches.

Comme les hommes d’Ime Udoka avaient le « tiebreaker », ils devaient faire exprès de perdre un match de plus que les Bucks pour terminer à la troisième place, et ainsi défier les Bulls au premier tour, un adversaire moins inquiétant sur le papier, puisque Chicago n’a quasiment jamais battu les grosses écuries cette saison.

Même si c’est plus facile d’aborder le sujet après la qualification, joueurs et dirigeants y ont-ils pensé ?

« Ime a donné le ton sur ce sujet, et c’était cool qu’un coach nous implique dans cette décision », raconte Jaylen Brown à The Athletic. « On en est tous arrivé à la conclusion que, si on voulait réussir une chose unique, les raccourcis et les calculs n’étaient pas possibles. Parfois, il faut passer par le chemin le plus compliqué, ou qui semble le plus dur. Ime nous a conduit dans cette direction, on était d’accord, on a suivi. »

« Notre mentalité, c’est nous contre tout le monde »

La logique du coach est simple : pour gagner le titre, il faut battre les meilleurs, à un moment ou à un autre.

« On ne va fuir devant personne », prévient Ime Udoka. « Je sais que certains voulaient nous voir tenter de jouer contre une autre équipe au premier tour », ajoute Jayson Tatum. « Notre état d’esprit, c’était que, tôt ou tard, on devrait probablement les affronter. La route vers le titre n’est jamais facile. »

La qualification nette et sans bavure (4-0) contre Kevin Durant et sa bande a donné raison aux Celtics.

Le prochain adversaire sera sûrement, sauf tremblement de terre, les Bucks. Rien de moins que les champions en titre, et justement l’équipe qui avait évité les Nets au premier tour…

« On a entendu tout ça », s’amuse Marcus Smart en évoquant les possibles calculs. « On n’esquive personne. Ça fait partie du jeu. On sait de quoi on est capable et ce qu’on veut réaliser, peu importe les commentaires des uns et des autres. Notre mentalité, c’est nous contre tout le monde. Ça nous va et on va la garder. »