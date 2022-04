Les Bucks vont-ils tout faire pour conserver leur deuxième place ?

La victoire des Bucks contre les Celtics est loin d’être anodine. Car si Miami a assuré sa place de leader de l’Est, la deuxième et les suivantes restent incertaines. En gagnant contre Boston, les champions en titre ont pris une option pour la deuxième place.

Milwaukee affiche un bilan de 50 victoires pour 30 défaites quand Boston a une défaite de plus (50-31), et Philadelphie est derrière (49-31). Les trois franchises pourraient donc terminer avec le même bilan et pour assurer sa 2e place, quoi qu’il arrive, Giannis Antetokounmpo et compagnie doivent gagner leurs deux derniers matches.

« On va passer beaucoup de temps à en parler », annonce Mike Budenholzer pour le Milwaukee Journal-Sentinel. « Les gars vont d’abord se reposer et récupérer, et ensuite, avec le staff, on décidera ce qu’on fait pour les deux prochaines rencontres. »

Pourquoi ces deux victoires sont-elles nécessaires ? Parce que les deux équipes, Milwaukee et Boston, ont gagné deux matches l’une contre l’autre. Il faut donc trouver un autre moyen de les départager, si elles finissent avec le même bilan global. Les deux franchises sont leaders de leur division et comme elles n’appartiennent pas à la même, on en arrive à regarder leur bilan face aux formations de leur conférence pour faire la différence.

Un choix à faire pour les champions en titre

Là, Milwaukee affiche 32 victoires et 18 défaites mais Boston fait mieux avec 33-19. Sauf que les Celtics n’ont plus de matchs à jouer à l’Est (le prochain est contre Memphis).

En revanche, les champions en titre joueront encore contre Detroit et Cleveland. Deux victoires et Milwaukee aura un meilleur bilan que les troupes d’Ime Udoka, donc le tiebreaker. Enfin !

Les Bucks vont-ils décider de laisser leurs stars au repos pour ces deux matches, afin de préparer les playoffs au mieux, ou plutôt jouer ces deux parties sérieusement pour s’offrir cette deuxième place et ainsi affronter au premier tour une équipe qui sera passée par le « play-in » ?

« De notre point de vue, celui des joueurs, on veut être en bonne santé et jouer notre meilleur basket », annonce Khris Middleton. « Et dès qu’on joue, c’est pour gagner. Personne ne joue pour perdre. On veut se battre. Donc on écoutera les consignes de Budenholzer, ce qu’il attend de nous, et on fera ce qu’il faut. »

Et si les Bucks gagnent un match sur deux et terminent avec 33-19 contre les équipes de l’Est, comme Boston ? Alors il faudra regarder le bilan contre les équipes de playoffs et là, ce sont les Celtics qui auront l’avantage.

Milwaukee, qui a le tiebreaker direct (deux victoires sur trois matches) sur les Sixers, n’a donc pas le choix : pour être assurément deuxième, et encore plus si Boston gagne contre Memphis, il faut gagner les deux derniers matches.