Le point sur la course aux playoffs | Le Heat numéro 1 à l’Est, Minnesota barragiste

La soirée a permis de débloquer quelques situations à l’Est, comme à l’Ouest puisqu’on connaît désormais les noms des huit barragistes, les équipes classées de la 7e à la 10e place, qui participeront au « play-in ». À l’Ouest, on connaît même les deux affiches.

À l’Est, l’info de la soirée, c’est que le Heat est assuré de finir numéro 1. Derrière, c’est toujours l’incertitude.

CONFERENCE EST

– Grâce aux défaites des Celtics et des Sixers, le Heat (52-28) est assuré de terminer numéro 1 de la conférence Est, et affrontera la deuxième équipe à sortir du « play-in ».

– Deuxième, Milwaukee (50-30) a besoin d’une victoire (face à Detroit ou Cleveland) pour conserver sa 2e place. Les Bucks possèdent le tie-breaker sur les Celtics (50-31) et les Sixers (49-31). En cas d’égalité à trois (50-32 ou 51-31), Milwaukee reste 2e avec un bilan de 4v-3d en saison régulière face aux Celtics et aux Sixers.

– Les Raptors peuvent encore terminer 4e, 5e ou 6e. Ils finiront 4e s’ils remportent leurs derniers matches, et que les Sixers perdent leurs deux matches. Ils finiront 6e s’ils perdent leurs deux derniers matches, et que les Bulls remportent leurs deux derniers.

– Philadelphie a besoin d’une victoire pour s’assurer l’avantage du terrain, et finir au mieux 4e.

– Pour le « play-in », tout peut encore changer et les Cavaliers peuvent terminer 7e comme 10e. Même chose pour les Nets, les Hawks et les Hornets.

– Pour finir 7e, Cleveland doit battre les Nets et les Bucks. Une seule victoire lui permet de finir au mieux 9e. Ils chuteront à la 10e place s’ils perdent leurs deux matches, et que Charlotte remporte ces deux derniers. Tie-breaker sur les Hornets uniquement.

– Pour finir 7e, Brooklyn doit gagner ses deux derniers matches contre les Cavaliers et les Pacers. Pour finir 7e, Brooklyn peut gagner un seul match, si Cleveland perd ses deux matches, et que les Hawks et les Hornets en perdent au moins un. Brooklyn finira 9e si Atlanta affiche un meilleur bilan. Brooklyn finira 10e s’ils perdent leurs deux derniers matches et que les Hornets remportent leurs deux derniers. Tie-breaker sur les Cavaliers et les Hawks.

– Pour finir 7e, les Hawks doivent tout gagner et espérer que les Cavaliers perdent tout, et que les Nets perdent un match. Pour finir 8e, les Hawks doivent finir avec un meilleur bilan que les Nets. Les Hawks chuteront à la 10e place s’ils terminent avec un plus mauvais bilan que les Hornets. Tie-breaker sur les Cavaliers et les Hornets.

– Pour finir 7e, les Hornets doivent tout gagner, et espérer que les Cavaliers, les Nets et les Hawks perdent tous leurs matches. Pour finir 8e, les Hornets doivent avoir au moins le même bilan que les Nets. Pour finir 9e, les Hornets doivent avoir un meilleur bilan que les Hawks. Tie-breaker sur les Nets.

PRONOSTICS

2- Milwaukee

3- Boston

4- Philadelphie

5- Toronto

6- Chicago

7- Brooklyn

8- Cleveland

9- Atlanta

10- Charlotte

CONFERENCE OUEST

– L’info de la soirée, c’est que Denver est en playoffs et que les Wolves finiront 7e. On connaît donc les affiches du « play-in » : Wolves – Clippers et Pelicans – Spurs. Les Spurs peuvent encore avoir l’avantage du terrain s’ils s’imposent face aux Warriors et aux Mavericks, et que les Pelicans perdent leurs deux derniers matches face aux Grizzlies et aux Warriors.

– Les Suns et les Grizzlies sont assurés depuis plusieurs jours de terminer 1er et 2e de la conférence Ouest.

– Pour la 3e place, les Warriors doivent gagner au moins un match face aux Spurs ou aux Pelicans pour rester devant les Mavericks. Dallas a le tie-breaker, et doit affronter les Blazers et les Spurs.

– Pour la 4e place, les Mavericks ont besoin d’une victoire de plus que le Jazz, face aux Blazers ou aux Spurs.

– Pour la 5e place, le Jazz a besoin d’une victoire face aux Suns ou aux Blazers pour finir devant Denver.

– Pour la 5e place, les Nuggets doivent gagner leur dernier match face aux Lakers et compter sur deux défaites du Jazz.

PRONOSTICS

3- Golden State

4- Dallas

5- Utah

6- Denver

7- Minnesota

8- LA Clippers

9- New Orleans

10- San Antonio