La NBA, numéro 1 sur Google et les réseaux sociaux en 2021

Adam Silver a-t-il fait le bon choix en se servant des réseaux sociaux comme plateforme d’appel pour attirer de potentiels amateurs de NBA ? Le patron de la ligue a pris le contrepied des autres ligues sportives en ne limitant pas l’accès vidéo aux principaux réseaux sociaux, et dans les chiffres, ça se traduit par une très grande visibilité, notamment sur le territoire américain où le basket n’est pas le sport numéro 1.

D’après le rapport Nielsen sur l’évolution de la consommation du sport, pas moins de 14.5 milliards de contenu vidéo NBA ont été visionnés en 2021 au total sur les réseaux Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. C’est la ligue sportive la plus regardée en 2021 devant la ligue d’arts martiaux « One Championship » basée à Singapour (13.8 milliards), et l’UEFA Champion’s League (10.2 milliards).

En 2021, le terme « NBA » a été le plus recherché aux Etats-Unis

« Adam Silver dit toujours que 99% de nos fans ne peuvent jamais assister à un match en direct » expliquait en janvier Kevin Esteves, le vice-président chargé du numérique à la NBA. « Conséquence : comment pouvons-nous utiliser les réseaux sociaux pour amener le jeu au premier rang et donner l’impression aux fans qu’ils y sont ? Nous pensons qu’il s’agit d’une passerelle essentielle entre les réseaux sociaux et la télévision, en créant ces relations authentiques et en expliquant pourquoi ce match est si important. Nous utilisons les réseaux sociaux pour raconter cette histoire« .

Le rapport précise également que la NBA est la mieux lotie parmi les sports US en termes de « followers » cumulés entre Facebook, Instagram et Youtube avec 124 millions de followers et une croissance de 12% sur 2021.

Du côté de la recherche sur Internet, le terme « NBA » a été le plus recherché aux Etats-Unis en 2021, devant « Squid Game », « Mega Millions » et « stimulus check ». Sur le plan mondial, « NBA » apparaît en 4e position des termes les plus recherchés sur Google.