Brandon Ingram ne devrait pas manquer le Game 6

Fin de match physique pour Brandon Ingram. À quatre minutes de la fin du Game 5 à Phoenix, l’ailier a pris la ligne de fond pour attaquer le cercle mais s’est heurté au mur Deandre Ayton. Ce dernier a commis la faute et son adversaire est retombé violemment au sol sur les fesses. En le voyant se tenir le bas du dos, le visage marqué, on a d’abord pensé qu’il s’était blessé.

L’ailier s’est relevé après quelques secondes sur le parquet. Sur la possession suivante après un temps-mort, l’ancien joueur des Lakers a tenté d’enclencher son tir en « fadeaway » devant Mikal Bridges. Dans sa manœuvre, il a perdu le cuir et a semblé touché aux doigts ou au coude. Il s’est arrêté de jouer et s’est tenu le bras tandis que les Suns partaient en contre-attaque.

Après visionnage du ralenti, l’ailier a en réalité été victime de son propre faux mouvement plutôt que d’un contact du défenseur des Suns. À l’issue du match, il s’est ainsi présenté avec deux doigts, de la main droite, recouverts d’un strap noir. « Ça va. Ça a un peu secoué pendant le match, mais ça va aller », a-t-il rassuré.

Ce dernier a toutefois admis s’être coincé les doigts. « C’est assez douloureux à l’heure actuelle. Il n’y a rien d’autre qu’un traitement qui ne puisse réparer et me rétablir d’ici le prochain match », affiche posément le meilleur marqueur de la série (28 points de moyenne), qui a raté trois tirs et perdu un ballon après sa blessure aux doigts.

Pas question pour lui de faire l’impasse sur le premier match éliminatoire des Pelicans, ce jeudi, possiblement leur dernier de la saison en cas de défaite.

À l’instar de son coéquipier CJ McCollum, l’ailier tentera de rebondir après son match moyen de cette nuit (22 points à 7/19 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes). Avant ce Game 5, il venait d’enchaîner trois matches à 34 points de moyenne avec 56% aux tirs.