Trae Young, de héros à zéro

Héros des playoffs 2021 avec de belles séries face aux Knicks et aux Sixers, Trae Young est aujourd’hui le zéro des playoffs 2022. Car si l’on excepte son « game winner » du Game 3, le meneur All-Star a touché le fond face au Heat, et quelques chiffres en disent long sur son calvaire.

Ainsi, il a perdu 30 ballons en cinq matches. Un chiffre égal à son nombre de passes, mais aussi largement supérieur à son nombre de paniers (22). On pensait d’ailleurs qu’il avait touché le fond dans la 4e manche avec aucun panier à 2-points, ni aucun lancer-franc inscrit, et cette nuit, il termine le match à 11 points à 2 sur 12 aux tirs, avec un affreux 0 sur 5 à 3-points.

« Je n’ai évidemment pas bien shooté, mais c’est une bonne équipe en défense. C’est davantage lié à leur système collectif qu’aux joueurs qui le composent » estime la star d’Atlanta. « Peu importe qui est sur le terrain, ils savent défendre. Et quand ils ont une cible dans leur viseur et qu’ils veulent la toucher, ils font vraiment du bon boulot. »

De 28.4 points à 15.4 points par match

La cible, c’était lui, et cette nuit, Erik Spoelstra avait même décidé de le prendre sur tout le terrain !

« On lui a envoyé plein de joueurs » confirme Max Strus, qui provoquera une faute technique en piquant un ballon dans les mains de Trae Young. « On a été physiques avec lui, simplement pour essayer de le sortir de son match. Vraiment, c’est aussi simple que ça. Les gars ont élevé leur niveau de jeu défensif. Les gars ont accepté de le défier en un-contre-un. On savait que pour les stopper, il fallait stopper Trae. On en a vraiment fait une affaire personnelle. »

En saison régulière, Trae Young avait tourné à 28.4 points de moyenne. Là, il quitte les playoffs avec 15.4 points de moyenne à 32%. C’est le deuxième plus gros différentiel (-13 points/m) depuis 25 ans.

« Je vais regarder la vidéo, en discuter avec le coach, et voir comment trouver des solutions et comprendre comment ils ont procédé » conclut Trae Young. « Ce n’est pas uniquement pour moi, mais pour l’équipe. Je dois faire mieux, notamment sans ballon. Comment sortir des écrans, comment pénétrer… Je sais comment le faire, et c’est plus facile que de le faire avec le ballon. »