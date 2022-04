Une nouvelle soirée cauchemar pour Trae Young

La partie d’échecs continue entre Erik Spoelstra et Trae Young, et le technicien du Heat a repris la main dans la 4e manche. Auteur du panier de la gagne dans le Game 3 sur un « floater » près du cercle, le meneur du Hawks s’est vu interdire l’accès à la raquette pendant tout le match !

Résultat : il termine le match avec 9 points à 3 sur 11 aux tirs et cinq balles perdues. Une contre-performance dans la ligne des deux premiers matches où il avait fini à 1 sur 12 aux tirs, puis 2 sur 10 !

« On n’a pas défendu sur moi comme ça, de manière aussi permanente, depuis le lycée » a reconnu Trae Young. « Ils font du super boulot avec leurs aides, pour m’empêcher d’aller dans la raquette. Il faut les féliciter. On doit faire du meilleur boulot pour trouver des ouvertures pour que je puisse créer pour mes coéquipiers et les autres. »

Preuve que la mission du Heat a réussi, Trae Young n’a inscrit que des paniers à 3-points dans la rencontre. C’est la première fois de sa carrière qu’il n’inscrit pas de points autrement… D’ailleurs, une autre stat en dit long : après quatre matches, Trae Young a perdu 24 ballons et n’a inscrit que 20 paniers. Il tourne à 16.5 points dans la série avec un terrible 21% à 3-points.

Atlanta n’a tiré que 13 fois dans la raquette

« Si vous regardez le match, vous verrez qu’ils mettent cinq joueurs dans la raquette quand j’ai la balle » poursuit Trae Young. « Si je pénètre, ou si j’essaie de pénétrer, ils mettent deux joueurs sur moi pour me forcer à ressortir le ballon. Je n’ai pas eu beaucoup de possibilités d’avoir des tirs propres. Je prends 11 tirs, et j’en ai sans doute forcé quelques uns sur la fin. »

Face à lui, il y a du costaud avec Jimmy Butler comme premier rideau, PJ Tucker en deuxième rideau, et il y a encore Bam Adebayo derrière.

« Il faut constamment qu’il regarde partout » explique Jimmy Butler, tandis que PJ Tucker estime que « Young est tellement bon pour marquer des points qu’il faut le faire bosser« .

De manière générale, le Heat a très bien défendu avec seulement 86 points encaissés, et les Hawks n’ont pris que 13 tirs dans la raquette ! « Ils nous ont obligés à jouer au large » conclut Nate McMillan. « Clairement, ils nous mis sous pression tout le match, et on a été incapables de pénétrer dans leur défense. »