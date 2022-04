Trae Young prêt pour la troisième manche de sa partie d’échecs avec Erik Spoelstra

« Nous sommes menés 0-2 dans la série, mais c’est probablement la série la plus amusante et la plus stimulante à laquelle j’ai participé. Juste pour ça, le fait de jouer cette partie d’échecs avec Erik Spoelstra, sachant à quel point il est bon, même si j’essaie de penser avant lui et lui fait pareil avec moi, c’est un défi amusant. Je dois apprendre et progresser, et je pense que c’est une nouvelle étape pour moi dans ma progression ».

Même si ses Hawks sont menés 2-0 face au leader de la conférence Est, Trae Young prend donc plaisir à essayer de déjouer les plans du Heat d’Erik Spoelstra.

Son premier match a été un véritable traquenard, avec un 1/12 au tir dont 0/7 à 3-points. Sa deuxième prestation a été plus encourageante, même si ses 10 ballons perdus ont contribué à plomber les chances d’Atlanta sur ce Game 2.

Une occasion à saisir de retour à la maison

Pour autant, le leader de Nate McMillan tâche de rester positif, sachant les épreuves récemment traversées par son équipe et alors que la série va maintenant se poursuivre en Géorgie.

« Le fait d’avoir dû gagner trois fois de suite pour se retrouver dans cette position est très important pour nous, et nous savons comment retourner la situation. Nous devons le faire. Et nous sommes à la maison maintenant. Donc ça va être fun ».

Pour essayer de concéder moins de « turnovers », Trae Young a laissé entendre qu’il allait essayer de gommer les fioritures de son jeu pour revenir à un basket plus simple.

« J’ai eu l’impression que j’ai essayé peut-être d’être trop créatif et de mettre la balle dans certaines zones et des choses comme ça », a-t-il souligné. « Parce qu’ils défendent bien, et tu peux te retrouver piégé parfois, mais je dois juste être un peu plus solide et jouer plus simple, et ne pas vouloir tout faire ».

Atlanta touché mais pas encore coulé

Comme l’ont souligné Nate McMillan et Kevin Huerter, Trae Young a été confronté à un scouting très élaboré de la part des adversaires d’Atlanta cette saison, et s’en est bien souvent bien tiré. Au même titre qu’il a besoin de ses coéquipiers pour générer de l’alternance dans son jeu, c’est aussi lui qui détient la clé de la suite de la série.

« Ils sont agressifs, ils sont actifs en défense, à essayer de forcer des pertes de balle sur les switchs, à trapper. Il faut pouvoir bénéficier d’un « spacing » suffisant, ce qu’on a eu parfois sur le Game 2, mais on a trop perdu de ballons. Donc je pense que c’est un ensemble. C’est n’est pas comme si c’était quelque chose que nous n’avions jamais vu auparavant. On doit simplement être meilleurs là-dessus », a confirmé Nate McMillan.

En attendant le Game 3 aux airs de tournant dans cette série, Trae Young a tenu à rendre hommage à Erik Spoelstra et se dit prêt à relever le défi que le stratège du Heat va encore lui imposer ce soir.

« Spoelstra est manifestement l’un des quinze meilleurs entraîneurs de tous les temps pour une bonne raison : il change ses défenses. Il ne me laissera pas les dominer, il me rendra la tâche difficile. C’est donc à moi d’essayer de le devancer sur certains points. C’est ce que je dois faire, et notre équipe doit trouver comment faire des ajustements en cours de match, parce qu’ils en font aussi beaucoup », a-t-il ajouté. « C’est clair que je vais être meilleur, je ne vais pas perdre dix ballons à chaque fois. Je dois juste être meilleur pour nous donner une chance de nous en tirer ».