Meilleur coéquipier de l’année | Jrue Holiday récupère son trophée

Depuis des années, le comportement de Jrue Holiday ne cesse d’être loué, mais aussi récompensé. Déjà élu coéquipier de l’année en 2019/2020, quand il évoluait chez les Pelicans, puis vainqueur du « NBA Sportsmanship Award », soit le trophée de la sportivité la saison dernière, Holiday vient d’ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.

Il vient de remporter pour la seconde fois le trophée Twyman-Stokes, de coéquipier de l’année, instauré en 2012-2013. Il est ainsi le premier à le recevoir deux fois.

Le champion NBA en titre et médaillé d’or olympique à Tokyo devance, dans les votes des joueurs, Boban Marjanovic de Dallas et DeMar DeRozan de Chicago.

