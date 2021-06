Jrue Holiday remporte le trophée Joe Dumars de la sportivité

Depuis 1996, la NBA remet le « NBA Sportsmanship Award », soit le trophée de la sportivité, au joueur « représentant le mieux les valeurs du sport sur le terrain, le comportement éthique, le fair-play et l’intégrité ».

Ce trophée porte le nom de Joe Dumars, le premier vainqueur, et un gentleman reconnu sur les parquets.

Depuis, beaucoup de « nice guys » l’ont remporté, certains même plusieurs fois à l’image de Grant Hill et Mike Conley, vainqueurs à trois reprises. Et cette saison, c’est Jrue Holiday qui a été désigné par l’ensemble des joueurs NBA, qui ont choisi parmi un panel de six joueurs (un par division) sélectionné par les anciens vainqueurs.

LA LISTE DES VAINQUEURS

1995-1996 : Joe Dumars

1996-1997 : Terreml Brandon

1997-1998 : Avery Johnson

1998-1999 : Hersey Hawkins

1999-2000 : Eric Snow

2000-2001 : David Robinson

2001-2002 : Steve Smith

2002-2003 : Ray Allen

2003-2004 : PJ Brown

2004-2005 : Grant Hill

2005-2006 : Elton Brand

2006-2007 : Luol Deng

2007-2008 : Grant Hill

2008-2009 : Chauncey Billups

2009-2010 : Grant Hill

2010-2011 : Stephen Curry

2011-2012 : Jason Kidd

2012-2013 : Jason Kidd

2013-2014 : Mike Conley

2014-2015 : Kyle Korver

2015-2016 : Mike Conley

2016-2017 : Kemba Walker

2017-2018 : Kemba Walker

2018-2019 : Mike Conley

2019-2020 : Vince Carter

2020-2021 : Jrue Holiday