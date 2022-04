Déjà un nouveau coloris pour la Giannis Immortality 2

Officiellement dévoilée ce week-end avec un premier coloris majoritairement clair, revoilà déjà la Giannis Immortality 2 déclinée avec de nouvelles couleurs.

L’avant de la tige ainsi que de la semelle extérieure apparaissent en bleu marine, tandis que l’arrière de la chaussure ressort en rouge pâle-orange, accompagnée par la semelle intermédiaire, la languette et les lacets. Le Swoosh inversé est pour sa part en blanc et le modèle est complété par des touches de vert clair.

Rendez-vous dans les semaines à venir pour plus de précisions quant à la date de sortie et au prix.

