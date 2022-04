Après la grosse faute d’Hassan Whiteside, Luka Doncic a apprécié le soutien de ses coéquipiers

Hassan Whiteside n’avait pas l’intention de se faire dunker dessus par Luka Doncic. Alors le pivot du Jazz, dont l’équipe comptait déjà plus de 20 points de retard dans le quatrième quart-temps du Game 5, a fait en sorte que le meneur des Mavs n’atteigne pas le cercle avec une faute physique. Le geste, qui a provoqué la chute du « franchise player » texan, a été peu apprécié par Dallas.

Dorian Finney-Smith et Reggie Bullock se sont précipités vers le pivot pour soutenir leur coéquipier encore au sol. L’un a poussé l’autre, et vice versa. Arbitres, coaches et responsables de la sécurité des deux équipes sont venus à la rescousse dans la mêlée pour veiller à ce que la situation ne dégénère pas.

Luka Doncic, selon qui cette séquence n’était rien d’autre qu’une scène typique de playoffs, dit avoir apprécié ce soutien de ses coéquipiers : « Ils étaient derrière moi. Tous les deux, tout le monde, on s’est soutenu mutuellement. C’est ce que font les grandes équipes. J’irais à la guerre avec ces gars-là. C’est une équipe spéciale. »

Pour ses poussettes, Hassan Whiteside a été sanctionné par autant de fautes techniques, synonyme d’expulsion.

Dorian Finney-Smith et Reggie Bullock ont chacun reçu une sanction également. Le second ayant déjà reçu une faute technique dans le premier quart-temps, il a également regagné son vestiaire avant les autres.

« J’ai juste couru vers eux et essayé de protéger mon coéquipier », décrit Dorian Finney-Smith. « Ce sont les playoffs, c’était une faute physique. On sait qu’ils vont essayer de s’en prendre à Luka. Ils ont aussi essayé de viser (Jalen Brunson) ces derniers temps. On doit juste se protéger, se protéger les uns les autres et gagner. »

Symbole du bon esprit existant au sein des Mavs, désormais à une petit victoire (3-2) de la demi-finale de conférence, le Slovène à l’intention de proposer à ses coéquipiers de payer leurs amendes pour les fautes techniques.