L’historique maladresse de Nic Claxton aux lancers-francs

C’est connu : Nic Claxton n’est pas très à l’aise sur la ligne des lancers-francs. Le pivot des Nets vient certes de réaliser la meilleure saison de sa carrière dans ce domaine, mais son record n’est qu’à 58% de réussite…

En playoffs contre les Celtics, il a confirmé sa maladresse avec un vilain 3/11 dans les trois premières manches. Mais le pire était encore à venir dans le Game 4.

Nicolas Claxton a tout simplement manqué ses dix premières tentatives ! En premier quart-temps, il avait déjà enchaîné six ratés de suite. Face à ça, forcément, dès qu’il était près du cercle, les joueurs d’Ime Udoka ne se posaient pas de question et faisaient faute sur lui.

« On passe tous par des périodes comme ça », rassure Steve Nash, le deuxième joueur le plus adroit de tous les temps aux lancers-francs (90%), pour le New York Post. « C’est un jeune joueur qui joue un gros match et il est encore en progrès dans ce domaine. J’ai de la peine pour lui, mais ça fait partie de son apprentissage. »

Indétrônable Shaquille O’Neal

Rater dix lancers-francs de suite pour commencer un match de playoffs, c’est un record. L’ancienne marque datait des Finals 2006. Dans le Game 1 face à Dallas, Shaquille O’Neal avait raté ses huit premières tentatives, avant de finalement inscrire un lancer-franc (1/9).

Nic Claxton, qui a fait un bon match sinon avec 13 points à 6/6 au shoot, 6 rebonds et 3 contres, a repoussé les limites et sa 11e tentative, convertie, a été accueillie par le public comme un lancer décisif dans un « money time ».

Il termine donc son match et sa saison sur ce record, avec un affreux 1/11 sur la ligne, ainsi que la série sur un piteux 18% de réussite (4/22) ! Son ultime réussite lui permet en tout cas d’éviter de s’emparer du record des playoffs de lancers tentés sans réussite, détenu sans surprise par Shaquille O’Neal (0/8) depuis la finale de conférence 1995.

En saison régulière, c’est encore Shaquille O’Neal qui a ce record avec un 0/11 réussi en 2000, face à Seattle.

Le pivot a également le record du plus grand nombre de lancers-francs ratés sur un match en playoffs, avec 21 ratés lors du Game 2 des Finals 2000 face à Indiana, suite à un 18/39 sur la ligne de réparation. En saison régulière, c’est par contre Andre Drummond qui a le record (23), avec un 13/36 bouclé en 2016, avec les Pistons, face aux Rockets.