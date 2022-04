Taylor Jenkins a pris son amende

Les joueurs et les coaches savent très bien désormais que la NBA va les sanctionner lorsqu’ils s’en prennent à l’arbitrage. C’est le cas de Taylor Jenkins qui vient d’écoper de 15 000 dollars d’amende après son coup de gueule sur les arbitres après le Game 4.

« D’après moi, c’est un des pires matches au niveau de l’arbitrage que j’ai vus dans ma carrière NBA », avait carrément déclaré le coach des Grizzlies. « Nos cinq titulaires étaient quasiment proches de sortir pour six fautes dès le premier quart-temps. Je n’ai jamais vu un match arbitré avec autant d’incohérence et d’arrogance. C’est honteux. Les mots me manquent. Je ne vais pas aller jusqu’à dire que c’est à cause de ça qu’on a perdu, mais je vais faire savoir que c’était le bordel. Je sais que je vais être sanctionné, et je l’accepte quel que soit le montant. »