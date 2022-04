Grayson Allen a fait taire le public des Bulls

Peu perturbé par les huées des fans des Bulls pendant le Game 3 puisqu’il avait marqué 22 points, Grayson Allen a confirmé dans le match suivant que le public du United Center n’avait aucun impact sur ses performances. Ou peut-être de manière positive.

Grayson Allen a en effet terminé avec 27 points à 10/12 au shoot et 6/7 à 3-pts. C’est son nouveau record en carrière en playoffs, qui efface l’ancien, qui datait du Game 3 justement.

« Il est calme, mais très confiant », relate Mike Budenholzer pour ESPN. « Je pense que le groupe est comme ça, il voit le joueur qui peut aider. Allen est silencieux, il ne dit rien, il vient pour jouer. Les gars aiment cette mentalité. »

Le comportement des fans des Bulls vient évidemment de la faute de Grayson Allen sur Alex Caruso, en saison régulière, qui s’était cassé le poignet et avait manqué plusieurs semaines de compétition suite à cet incident. Si Grayson Allen a fait les deux meilleurs matches de sa carrière en playoffs en territoire hostile, il avoue qu’être considéré comme un ennemi n’est pas très agréable.

« Je ne suis pas naturellement à l’aise avec ça. J’en suis à un point où, peu importe où je joue, je me rappelle à moi-même qu’il faut y aller et s’amuser. Je n’aime pas l’attention médiatique, les huées. Je ne me nourris pas de ça. Je ne cherche pas ça. »

« Peut-être qu’il faut le huer encore plus »

Pourtant, l’air de Chicago lui a fait du bien. Il faut dire que ses coéquipiers l’avaient préparé. Dès qu’il sortait du bus, allait à l’hôtel et même pendant les entraînements ou les séances vidéos, Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers huaient Grayson Allen copieusement.

« Franchement, c’est hilarant. Ils s’amusent tellement à faire ça », commente l’arrière de Milwaukee. « Ils ont transformé ça en truc marrant. Après, sur le terrain, c’est beaucoup plus facile. »

Alors qu’il n’avait marqué que trois petits points au total en deux matches à Milwaukee, Grayson Allen vient de compiler 24.5 points de moyenne à Chicago. Ne faudrait-il pas maintenir une certaine pression sur lui, pour le garder à ce niveau pour le Game 5 dans le Wisconsin ?

« Il a été incroyable et peut-être qu’il faut le huer encore plus », en rigole le Grec. « Peut-être que les fans des Bucks vont s’y mettre… Non, on ne fait pas ça, nous ».