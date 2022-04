Le MVP de la nuit | Jimmy Butler dans sa « bulle »

Comme en 2020, quand la saison avait repris dans la « bulle », Jimmy Butler a enclenché le mode « superstar » ! Il y a quelques jours, il expliquait qu’il était « un joueur différent dans une équipe différente » et que la présence de Kyle Lowry lui ôtait beaucoup de pression. Cette nuit, Kyle Lowry n’était pas là, et Jimmy Butler a joué les finisseurs et les « playmakers ». Il s’est occupé de tout, comme dans ce 2e quart-temps où il inscrit 13 points pour permettre au Heat de faire le break. Plus précisément, le Heat était mené de 8 points à sept minutes de la mi-temps et Jimmy Butler va finir la mi-temps avec un 5 sur 5 aux tirs, et sous son impulsion, Miami va signer un 26-4 !

« Dans ces conditions, à l’extérieur, je pense que Jimmy est extrêmement sous-estimé. C’est quelqu’un qui reste le même sous la pression, et ça donne beaucoup de confiance à l’équipe » explique Erik Spoelstra.

En deuxième mi-temps, le Heat va maîtriser la situation, et pour s’éviter toute frayeur, Jimmy Butler va en remettre une couche dans le 4e quart-temps avec 12 points à 5 sur 7 aux tirs. À l’arrivée, il termine avec 36 points, 10 rebonds, 4 passes et 4 interceptions. Il ne perd pas un ballon, et il shoote à 12 sur 21 aux tirs.

« Tout le monde me dit de rester agressif et de prendre plus de shoots, tout en jouant comme il faut » raconte-t-il. « Mais je ne suis pas le seul à être dans le rythme. J’ai le sentiment qu’on joue du très bon basket. »

Du « très bon basket », surtout quand Jimmy Butler est sur le terrain… Dans cette série, le Heat affiche un différentiel de +21 quand son leader est sur le terrain, et de -1 quand il est sur le banc. C’est clairement le meilleur joueur de la série, et il tourne d’ailleurs à 30.5 points de moyenne, avec 7.8 rebonds, 5.3 passes décisives et 2.8 interceptions par match. Le tout à 54% aux tirs, dont 44% à 3-points.

Une manière de faire oublier ses playoffs ratés de l’an passé ? « Je ne joue pas pour prouver quoi que ce soit à quiconque, sauf à moi-même et mes coéquipiers » répond-il néanmoins.