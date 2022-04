La perfection selon Jimmy Butler

Il avait débuté la saison en boulet de canon au point d’être rapidement cité parmi les candidats au titre de MVP. Et puis, il y a eu les habituels pépins physiques, un Heat qui ronronne, une embrouille avec son coach et Udonis Haslem, et finalement Jimmy Butler a fait une saison régulière classique pour lui à 21 points, 6 rebonds et 6 passes de moyenne.

Une sorte de mise en jambes avant les choses sérieuses, et cette nuit, l’arrière/ailier du Heat a survolé le Game 2 face aux Hawks avec 45 points, et c’est son record en carrière en playoffs. C’est d’ailleurs son 3e match à 40 points et plus sous le maillot du Heat, et il égale déjà LeBron James !

Dans cette deuxième manche, on retiendra surtout son coup d’accélérateur dans le 4e quart-temps pour passer le score de +3 à +10, et repousser définitivement une vaillante équipe d’Atlanta.

« Je suis désormais un joueur différent par rapport à avant » explique-t-il à propos de sa saison et de sa performance. « Je ne suis plus aussi dominateur balle en main comme c’était le cas dans la « bulle ». On a un meneur de jeu, et c’est Kyle, et j’adore l’avoir comme meneur de jeu. J’ai juste à être sur le terrain pour essayer de marquer. Et si je ne peux pas marquer, je fais des passes. L’équipe est différente, et je suis un joueur différent. »

« Défensivement, il a été aussi impressionnant qu’en attaque »

Très maladroit à 3-points en saison régulière avec son 23%, Jimmy Butler a fait mouche cette nuit avec un 4/7 de loin. Pour Erik Spoelstra, cette capacité à élever son niveau de jeu en playoffs lui rappelle un certain Dwyane Wade.

« C’est en fait une bonne comparaison. Quand vous êtes leurs adversaires, et que c’est un moment important, est-ce que vous laisseriez Dwyane Wade démarqué à 3-points ? Vous ne le feriez pas » répond Erik Spoelstra. « Parce que c’est un tueur. Il va saisir ce moment. Et Jimmy a beaucoup de ces mêmes qualités. Quel que soit le pourcentage, il faut oublier tout ça quand il s’agit de gagner, et il trouvera un moyen de vous tuer ».

La ligne de stats de Jimmy Butler est presque unique en son genre : 45 points à 15 sur 25 aux tirs, 5 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, et aucune balle perdue, ni aucune faute !

« Défensivement, il a été aussi impressionnant qu’en attaque. Il a réussi des choses incroyables en défense » poursuit Erik Spoelstra. « Tout le monde recherche la même chose pour gagner un titre. Mais cela peut être réalisé de bien des manières différentes. Jimmy est un joueur au salaire maximum, un go-to-guy et un tueur. Comment voulez-vous le décrire ? On s’en fout… Il sait comment gagner un match, il sait comment aider une équipe à gagner, des deux côtés du terrain… Il est intelligent, il joue dur, et il fait des actions décisives dans les moments importants. C’est simplement un winner, et il l’a montré ce soir. »