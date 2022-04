Draft 2022 | Christian Braun quitte Kansas pour la NBA

Décisif en finale NCAA face à North Carolina, Christian Braun ne terminera pas son cursus à Kansas puisqu’il a choisi de s’inscrire dans la Draft. Nommé dans la All-Big 12 Second Team avec ses 14.1 points, 6.5 rebounds et 2.8 passes de moyenne pour son année « junior », Braun avait signé un « double-double » lors de la victoire de Kansas à la Nouvelle Orléans, et son nom circule pour être sélectionné au premier tour.

« C’est difficile d’enchaîner après une saison où on a tout gagné, mais je suis excité à l’idée d’explorer les options qui se présentent à moi et de profiter de ce processus », a déclaré Braun. « J’ai travaillé toute ma vie pour montrer à la NBA qui je suis et ce que je suis, alors je vais continuer à faire profil bas et à travailler pour réaliser mon rêve de jouer en NBA… ».

Ailier de petite taille (1m98), Braun brille par sa polyvalence en attaque comme en défense, et c’est ce qui plaît aux scouts NBA. C’est un « glue-guy », très bon sans ballon, et costaud physiquement, que ce soit sur le plan athlétique et de l’endurance. On avait pu le constater lors de la deuxième mi-temps face à North Carolina.

« Cette année à Kansas ne pouvait pas mieux se dérouler », a poursuivi Braun. « Gagner le titre national était notre objectif dès le premier jour et j’ai montré à la NBA que je pouvais avoir un impact sur les matches des deux côtés du ballon et de plusieurs façons différentes. Qu’il s’agisse de mettre mes tirs quand je suis démarqué, de marquer en transition ou de défendre sur le meilleur joueur adverse, mon objectif premier est de relever tous les défis qui se présentent à moi pour aider notre équipe. »