Rétro 2021/22 | Le meilleur de la saison rookie de Scottie Barnes

Il n’y a eu que 15 points d’écart entre Scottie Barnes (378) et Evan Mobley (363) pour le trophée de Rookie de l’année. Sur un total de 900 points, c’est donc peut-être l’élection NBA la plus serrée de l’histoire.

Et si l’intérieur de Cleveland a marqué les esprits, son homologue des Raptors a aussi réalisé une superbe campagne. D’une part, car il s’est qualifié en playoffs avec son équipe (5e à l’Est, avec 48 victoires et 34 défaites). D’autre part, car ses statistiques individuelles sont belles et complètes : 15.3 points, 7.5 rebonds, 3.5 passes décisives et 1.1 interception, à 49% aux tirs, 30% à 3-pts et 74% aux lancers-francs.

Avec son intensité défensive, ses bras interminables, son activité générale et sa capacité à remonter le terrain en deux ou trois enjambées, il a ainsi souvent rappelé Giannis Antetokounmpo sur le terrain.