La défaite pour Luka Doncic mais le plaisir d’avoir retrouvé le terrain

Il restait moins de cinq secondes à jouer lorsque Jalen Brunson a transmis le cuir à Luka Doncic. Ce dernier a voulu commencer à se créer de l’espace avec son dribble mais Danuel House Jr. est venu aider Bojan Bogdanovic pour prendre à deux le Slovène. Pressé par le temps, le meneur a été contraint de servir Spencer Dinwiddie dont le tir au buzzer a fini beaucoup trop court.

Victoire du Jazz dont la consigne défensive était très claire pour cette dernière possession : qu’un autre joueur que Luka Doncic, auteur d’un gros shoot primé devant Rudy Gobert dans la dernière minute, prenne le tir au buzzer.

« Doncic a réussi des tirs difficiles, donc c’est ce qu’on voulait. Dinwiddie a rentré trois tirs similaires cette saison, alors j’étais un peu nerveux quand il a shooté parce que je l’ai vu réussir ces tirs. Mais en fin de compte, il a dû shooter par-dessus Rudy Gobert, ce qui est compliqué« , décrit Donovan Mitchell.

Cette ultime possession, mal exécutée selon le meneur de Dallas, ne doit rien enlever à la belle prestation du Texan qui effectuait son retour après 13 jours passés à l’infirmerie pour soigner son mollet.

En 34 minutes de jeu (par comparaison, Dorian Finney-Smith et Reggie Bullock ont tous les deux joué plus de 40 minutes), avec des passages sur le banc repensés par Jason Kidd, le meneur a cumulé 30 points (11/21 aux tirs), 10 rebonds et 4 passes décisives, pour autant de pertes de balle.

Il a toutefois eu du mal en défense, en première période notamment, où il a été ciblé par les attaquants du Jazz. « Au début, j’y pensais un peu » lâche le Slovène à propos de son mollet. « Je pense qu’au milieu du match, je l’ai un peu oublié. »

« Je retrouve mon souffle. Un peu fatigué maintenant mais ça fait du bien d’être de retour », affiche encore le revenant. « Je suis juste heureux d’être de retour. J’ai pris du plaisir à jouer sur le terrain. Qu’est-ce qu’il y a de mieux que d’être en playoffs ? C’est ce qui il y a de plus excitant, donc je suis juste content d’être de retour. »