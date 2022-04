Kevin Durant : « Je réfléchis trop dans cette série »

Les chiffres confirment l’impression visuelle. Beaucoup se demandaient si on avait déjà vu un Kevin Durant aussi méconnaissable, dans une série de playoffs, que face à Boston dans ce premier tour. La réponse est claire : non.

Avec seulement 22 points de moyenne à 38% de réussite au shoot, l’ailier des Nets vit sa série de playoffs la plus compliquée en carrière. Son Game 3 ne fut pas plus rassurant, avec 16 petits points à 6/11 au shoot. Brooklyn est désormais mené 3-0 et tous les regards sont tournés vers « KD ».

« Pour être honnête, je réfléchis trop dans cette série », analyse-t-il pour ESPN. « Je veux dire dans ma façon d’aborder les matches. Je me prépare bien pourtant, mais ce sont des petites décisions qui ne tournent pas en ma faveur. Il y a des moments où j’ai besoin d’y aller, de ne pas penser et de simplement jouer. On a encore une rencontre à jouer, une opportunité de plus, je suis impatient d’y être. »

Ce qui est le plus surprenant, c’est que le MVP 2014 arrivait dans ces playoffs sur une dynamique positive. Absent de longues semaines à cause d’une blessure, la star de Brooklyn avait retrouvé ses sensations en compilant 31.1 points de moyenne sur les 19 derniers matches de la saison. Avec notamment trois pointes à plus de 40 points.

Trop agressif ou trop passif

Pourquoi et comment tout cela s’est-il déréglé depuis quelques jours ?

« Les deux premiers matches, j’ai essayé d’être trop agressif », remarque l’ancien de Golden State. « L’équipe en face voulait me sortir de chaque action et j’ai forcé. En regardant les images, j’avais des coéquipiers ouverts et qui mettaient des shoots. Donc là, j’ai voulu faire jouer les autres, en laissant la balle bouger et me trouver. J’ai trouvé mes coéquipiers dans cette rencontre, mais j’ai besoin de marquer plus, peut-être de shooter plus. »

Étouffé par la défense de Boston, Kevin Durant n’a jamais trouvé le bon rythme dans la série. Maladroit, il perd aussi beaucoup de possessions puisqu’il affiche 5.7 ballons perdus par match. Les troupes d’Ime Udoka réalisent un travail remarquable, collectivement, pour le bousculer. « Clairement, ils insistent sur lui et lui envoient plusieurs défenseurs, en étant très physique », constate Steve Nash.

Face à une défense aussi concentrée et intense, Kevin Durant n’est-il pas simplement épuisé quand il faut faire la différence ? Il joue tout de même 43 minutes de moyenne dans cette série. « Je ne pense pas que la fatigue soit un facteur », écarte le joueur. « Je me sens bien, je ne suis pas essoufflé. Mon corps ne me fait pas mal. Donc je ne rejette pas la faute là-dessus. »