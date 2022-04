Robert Williams III de retour lors des matches à Brooklyn ?

Robert Williams III était optimiste pour un retour fin avril et sa rééducation avait bien démarré. Visiblement, tout s’est bien passé pour le pivot de Boston, opéré le 30 mars d’une déchirure d’un ménisque, puisqu’il pourrait revenir d’ici quelques jours.

The Athletic annonce en effet qu’il serait possible de revoir le pivot soit dans le Game 3, samedi, soit pour le match suivant, lundi. Les deux rencontres étant disputées à Brooklyn.

La décision sera prise les jours des matches, selon les sensations du pivot. Mais clairement, on se dirige vers un retour du Celtic dans ce premier tour, ou dans le second, si Boston se qualifie.

Boston Celtics center Robert Williams is close to a return and could play in Game 3 (Saturday) or Game 4 (Monday) vs. Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium. Final determination will be made on how Williams feels day-to-day after suffering torn meniscus on March 27.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 22, 2022