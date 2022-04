Robert Williams optimiste pour un retour fin avril

Robert Williams III a bien cru que le ciel venait de lui tomber sur la tête lorsqu’il a ressenti une douleur persistante au genou au cours du troisième quart-temps de la rencontre entre Boston et Minnesota dimanche dernier.

Après avoir essayé de gérer la douleur pendant trois longues minutes sur le parquet, le pivot des Celtics a été contraint de se rendre à l’évidence, et s’est fait une belle frayeur dans les instants qui ont suivi sa sortie.

« J’étais touché. J’avais tellement mal que je savais qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas », s’est-il remémoré. « J’ai compris que c’était quelque chose qui allait m’empêcher de rejouer, donc à un moment donné, je ne voulais même pas savoir ce que c’était. J’étais assis sur un banc et je savais que quelque chose n’allait pas. J’avais même peur de me lever. Mais, heureusement, c’est terminé et nous pouvons passer à la rééducation maintenant ».

Prêt à reprendre le train en route

Opéré avec succès du ménisque, le pivot a été rassuré par le staff médical sur le bon déroulé de son intervention chirurgicale et il planche désormais pour un retour vers la fin avril, ce qui serait le meilleur scénario vis-à-vis de son indisponibilité estimée entre quatre à six semaines.

« Tout s’est déroulé aussi bien que nous le souhaitions, aussi bien que possible, et le staff pense que je peux revenir dans ce délai », a-t-il ajouté. « Il faut juste prendre notre temps, s’assurer que c’est le bon plan, que je suis en bonne santé. Cette franchise se soucie évidemment de moi sur le long terme plus que tout. Donc je m’assure juste que c’est le bon plan et que je suis prêt à y aller ».

Son retour ne se fera pas dans des conditions idéales, en plein milieu des playoffs, peut-être pour le début du deuxième tour si tout se déroule comme prévu. Mais le jeu en vaut assurément la chandelle.

« Bien sûr, il n’y a rien de comparable à l’intensité d’un match de NBA ou même d’un match de playoffs, mais il faut juste y aller. C’est comme refaire du vélo. Sortir, reprendre mon souffle, et je sens que ça devrait le faire, avec le soutien de mes coéquipiers ».