Déchirure d’un ménisque pour Robert Williams III !

Les deux premiers quart-temps et demi du match de la nuit ont rappelé que Robert Williams III n’était pas du genre à ménager ses efforts, à l’image de son contre monumental sur Karl-Anthony Towns et de sa débauche générale d’énergie pour aller défendre sur des extérieurs.

Malheureusement pour lui, sa sortie sur blessure a également rappelé à quel point son activité débordante faisait de lui un profil « à risque ».

Boston n’a en effet pas pu pleinement savourer sa première place à l’Est à l’issue de sa victoire 134-112 sur Minnesota après avoir perdu son pivot (13 points, 10 rebonds en 24 minutes) sur blessure. Le joueur a confié à son coach qu’il n’avait pas reçu un coup particulier, ce qui n’est pas forcément bon signe. En revanche, le staff et ses coéquipiers ont été témoins de sa souffrance après la rencontre.

Trois longues minutes à se traîner sur le parquet

Selon The Athletic et ESPN, il s’agit d’une déchirure d’un ménisque, et selon le type d’opération (on suture, ou on découpe la partie déchirée), l’absence peut se compter en semaines ou en mois. ESPN explique que des examens complémentaires seront effectués pour ajuster le choix.

« Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé. Il a dit que ce n’était même pas une action spécifique dont il a eu souvenir, mais il est sorti avec une certaine douleur. Il est évidemment retourné au vestiaire pour se faire examiner et il avait assez mal. On en saura plus après les examens », a confié le coach des C’s, Ime Udoka, ajoutant que son pivot semblait souffrir sur le côté de son genou.

Sur les images, on voit d’abord Robert Williams III monter au contre sur Jarred Vanderbilt puis percuter son coéquipier Derrick White en retombant, et faire immédiatement un signe de la main, comme pour demander un changement, à six minutes de la fin du troisième quart-temps, même si son geste n’est pas adressé spécialement au banc des Celtics. Mais avant cela, on l’avait déjà vu boitiller après un déplacement en défense sur un piack-and-roll.

Le problème, c’est que si la douleur n’a pas été vive sur le coup, Robert Williams III est ensuite resté trois longues minutes sur le parquet, peut-être pour essayer de se rassurer. On peut ainsi le voir progressivement perdre de son explosivité au fil des possessions, jusqu’à finir par s’arrêter pour être remplacé par Daniel Theis. De longs instants passés sur le parquet qui lui coûteront peut-être cher.

Jayson Tatum et Jalyen Brown également sur le fil

Ime Udoka sait déjà qu’il ne pourra pas compter sur Robert Williams III, ni Al Horford (absent pour raisons personnelles) pour le « back-to-back » de ce soir à Toronto. Le coach de Boston n’exclut pas de mettre quelques joueurs supplémentaires au repos. On pense notamment à Jayson Tatum et Jaylen Brown, dont la participation la nuit dernière a été décidée au dernier moment, également en raison de douleurs au genou !

« Pour ce qui est du repos, c’est la chose principale. Nous avons quelques gars qui ont des pépins maintenant et il faut faire preuve d’intelligence à ce sujet », a-t-il ajouté.

Ce, même si les trois poursuivants de Boston pointent à moins d’un match au classement, pas question de tout remettre en question à sept matchs de la fin d’une deuxième partie de saison extraordinaire.