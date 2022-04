La rééducation de Robert Williams démarre bien

Opéré il y a huit jours d’une déchirure d’un ménisque, qui devrait le laisser loin des parquets pendant quatre à six semaines, Robert Williams III a entamé sa rééducation et d’après Ime Udoka, elle démarre très bien.

« Il a immédiatement commencé avec de la mobilité et des exercices de musculation », raconte le coach des Celtics à Mass Live. « Les choses vont s’accélérer assez rapidement. »

Peut-on imaginer que la durée d’absence annoncée la semaine dernière, avec au moins un mois minimum à l’infirmerie, soit écourtée ? Ime Udoka ne fait pas une croix dessus, mais reste très prudent et réaliste.

« Honnêtement, on n’a pas envisagé qu’il soit là pour le premier tour. Les quatre à six semaines sont ce qu’elles sont et chacun réagit différemment aux opérations. Si c’est possible, alors on n’écarte rien, mais à l’évidence, on va aborder les choses en se disant qu’il ne sera pas là pour le premier tour. »

Ce premier tour des playoffs commence le 16 avril, soit 17 jours après l’opération. Ça semble donc très court, trop même, pour un retour. Pendant que les Celtics terminent la saison régulière à l’extérieur, à Chicago mercredi soir puis à Milwaukee et Memphis, l’intérieur n’a pas fait le voyage avec ses coéquipiers.

« On l’a laissé à Boston pour accélérer le processus, même s’il aurait pu le faire avec nous », explique le coach. « On estimait que c’était la meilleure chose de le laisser là-bas, pour aller le plus vite possible. C’est sa première opération, donc il l’attaque avec le bon état d’esprit. Je suis impatient de le revoir le plus vite possible. »