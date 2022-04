Le nouveau propriétaire du Utah Jazz, Ryan Smith, avait annoncé un changement de style, en misant sur le noir et le blanc pour l’univers graphique du club. Visiblement, il y aura aussi pas mal de jaune.

De nouvelles fuites viennent ainsi de confirmer ce qui avait pu être aperçu dans d’autres « leaks ».

On se dirige donc bien vers un changement de style radical, avec du noir, du blanc et du jaune. C’est extrêmement simple et les premiers retours, sur les réseaux sociaux, sont assez mauvais.