Le design d’une quarantaine de maillots de la saison 2022/23 fuite déjà

C’est désormais courant : le design des (très nombreux) designs que les franchises imaginent chaque année fuite bien avant d’être officiellement dévoilé par les franchises, mais cette fuite est particulièrement précoce.

On n’est ainsi qu’au milieu de la campagne 2021/22 et SportsLogos semble ainsi avoir mis la main sur près d’une quarantaine de maillots préparés pour la saison prochaine.

Même si la qualité des images n’est pas folle, on peut assez bien imaginer à quoi vont ressembler ces maillots. Pour les « City Edition », les plus originaux, on voit ainsi que Golden State a opté pour le « Oak Tree » alors que Philadelphie affichera l’inscription « The City of Brotherly Love ». De son côté, Portland va rendre hommage… à la moquette de son aéroport, tandis que Washington sera rose. Par rapport aux cerisiers de la ville ?

Pour les maillots « Statement », les Clippers semblent eux avoir ressorti le logo des San Diego Clippers.

Enfin, pour les maillots « Classic », les Lakers plongent dans les années 1950, les Spurs dans les années 1970, les Nets dans les années 1980 et les autres dans les années 1990. Du côté de Phoenix, le retour du maillot iconique de l’époque Charles Barkley, et des Finals 1993, devrait faire un tabac.