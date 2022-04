Vente de maillots : LeBron James et les Lakers dominent toujours

Les playoffs à peine démarrés, la NBA fait comme d’habitude un point sur les joueurs et les équipes qui vendent le plus de maillots. C’est le deuxième de la saison, après celui réalisé en janvier dernier. Et comme il y a trois mois, on constate que LeBron James et les Lakers caracolent toujours en tête de ce classement, en dépit de leurs résultats.

Derrière, on remarque aussi qu’ils ne sont plus suivis par Stephen Curry et les Warriors, qui referment le podium, mais par James Harden et les Sixers, qui ont profité du transfert avec Brooklyn pour percer en l’espace de quelques semaines. Même chose pour Joel Embiid, 6e chez les joueurs, derrière Kevin Durant et Jayson Tatum, toujours bien placés à l’instar des Nets et des Celtics.

En revanche, Giannis Antetokounmpo et les Bucks ont chuté au classement, sortant du Top 5 et figurant désormais à la 7e place. Côté équipes, on note que les Suns et les Grizzlies ont maintenant intégré le Top 10, aux dépens des Raptors et des Mavericks, alors que les Bulls sont remontés en 4e position et que les Knicks ont perdu trois places.

Chez les joueurs, le « revenant » Kyrie Irving figure dès à présent à la 10e place, derrière Luka Doncic et Ja Morant qui ont de leur côté un peu chuté. Idem pour Trae Young et Klay Thompson, éjectés du Top 10, tout comme Damian Lillard. Le reste du Top 15 est complété par Devin Booker et LaMelo Ball, ainsi que Nikola Jokic, un MVP qui peine décidément à s’imposer parmi les meilleurs vendeurs de maillots.

TOP 15 JOUEURS

1. LeBron James (=)

2. James Harden (entrée)

3. Stephen Curry (-1)

4. Kevin Durant (=)

5. Jayson Tatum (+1)

6. Joel Embiid (+5)

7. Giannis Antetokounmpo (-4)

8. Luka Doncic (-3)

9. Ja Morant (-2)

10. Kyrie Irving (entrée)

11. Trae Young (-3)

12. Klay Thompson (-3)

13. Devin Booker (=)

14. LaMelo Ball (+1)

15. Nikola Jokic (entrée)

TOP 10 ÉQUIPES

1. Lakers (=)

2. Sixers (+6)

3. Warriors (-1)

4. Bulls (+3)

5. Nets (-1)

6. Celtics (-1)

7. Bucks (-4)

8. Suns (entrée)

9. Knicks (-3)

10. Grizzlies (entrée)