Vente de maillots : LeBron James et les Lakers, éternels premiers

La NBA fait son point habituel sur la vente des maillots depuis le début de la saison. Et comme d’habitude, LeBron James est le plus populaire chez les joueurs, alors que les Lakers sont en tête pour les équipes.

On observe toutefois une forte remontée des Warriors, avec Stephen Curry qui passe de la 7e à la 2e place, tandis que Klay Thompson fait son retour, en 9e position. Golden State est d’ailleurs à la 2e place chez les équipes.

Grosse poussée également de Ja Morant, qui était 14e en juillet dernier et qui est désormais en 7e position !

À noter aussi l’entrée dans le classement de deux petits jeunes : RJ Barrett chez les Knicks et LaMelo Ball chez les Hornets. Chez les équipes, on retrouve globalement les mêmes formations, à part les Suns. Les finalistes des derniers playoffs, qui étaient à la 3e place en juillet dernier, ne sont ainsi plus dans le Top 10…

TOP 15 JOUEURS

1. LeBron James (Lakers)

2. Stephen Curry (Warriors)

3. Giannis Antetokounmpo (Bucks)

4. Kevin Durant (Nets)

5. Luka Doncic (Mavericks)

6. Jayson Tatum (Celtics)

7. Ja Morant (Grizzlies)

8. Trae Young (Hawks)

9. Klay Thompson (Warriors)

10. Damian Lillard (Blazers)

11. Joel Embiid (Sixers)

12. Anthony Davis (Lakers)

13. Devin Booker (Suns)

14. RJ Barrett (Knicks)

15. LaMelo Ball (Hornets)

TOP 10 EQUIPES

1. Lakers

2. Warriors

3. Bucks

4. Nets

5. Celtics

6. Knicks

7. Bulls

8. Sixers

9. Raptors

10. Mavericks