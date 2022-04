Draymond Green raconte son interception de la gagne

Pendant un instant, on s’est cru au Delta Center en 1998 avec Karl Malone et Michael Jordan en finale NBA. Souvenez-vous, dans le Game 6, avant « The Last Shot ». Ce filou de Michael Jordan avait intercepté le ballon dans les mains de Karl Malone. Cette fois, c’est Nikola Jokic face à Draymond Green. L’intérieur des Warriors a cinq fautes depuis un bon moment, et le Serbe a un quart de terrain pour l’enfoncer, et aller au cercle.

Mais Draymond Green lui pique le ballon. Denver ne s’en remettra pas. Golden State mène 3-0.

« J’ai été affreux toute la soirée en couverture sur le pick-and-roll » s’auto-flagelle Draymond Green. « J’ai mordu à plusieurs feintes. Coach Kerr s’en est pris à moi dans le dernier temps-mort. Je savais juste que je ne devais pas sauter et l’obliger à me passer dessus. Les deux premiers matchs, je l’avais obligé à faire ça. Ce soir, je lui ai donné beaucoup d’angles. Mais quand le match est en jeu, je n’aime pas que les gens me ciblent. Je déteste ça. »

« Vous ne pouvez pas défendre si vous avez en tête votre 6e faute »

Eh oui, Draymond Green n’a pas été meilleur défenseur de l’année pour rien. Il a bien contenu Nikola Jokic dans les deux premières manches, et cette nuit, il avait gardé le meilleur pour la dernière action. La star des Warriors était sur un fil avec cette 6e faute au-dessus de la tête. Mais ses mains rapides et précises ont fait le reste.

« Sur le premier dribble, quand il m’est rentré dedans, j’avais toujours le sentiment d’être en bonne position. Et sur son second dribble, le ballon était très loin de son corps. Donc j’ai commencé à penser que s’il prenait un autre dribble, j’allais tenter l’interception. J’avais assez les bras tendus pour tenter de toucher le ballon tout en gardant une bonne position. J’ai juste vu que son dribble était haut et loin de son corps, et j’y suis allé. »

« En toute fin de match, je pense qu’on aurait pu se donner de meilleures positions » regrette Mike Malone. « Après le temps-mort, il faut féliciter Draymond. Il a provoqué la balle perdue ».

Malgré ses cinq fautes, Draymond Green va contenir Nikola Jokic dans le « money time » puisque le Serbe ne va pas inscrire le moindre point dans les trois dernières minutes. Il ne va prendre qu’un tir, qu’il ratera.

« Vous ne pouvez pas défendre si vous avez en tête votre 6e faute » rappelle Draymond Green, ravi de climatiser la salle. « Vous débarquez dans une salle et vous faites taire le public. Il n’y a pas de meilleure sensation. C’est difficile à reproduire, mais ça vous booster. Les meilleurs se montrent sur le terrain adverse. Je pense qu’on n’a pas bien joué. On peut jouer beaucoup mieux. Mais je l’ai dit aux gars avant le dernier quart-temps, on se barre avec la victoire ! C’est les playoffs. Peu importe à quoi notre jeu ressemble. »

« Jokic est si difficile à contenir. Il donnait l’impression d’aller où il voulait »

Pour Steve Kerr, cette interception, et même cette défense dans le « money time », c’est du Draymond Green craché. Son impact est inestimable.

« Il a une telle confiance en défense… Il sait comment utiliser ses qualités » estime le coach des Warriors. « Il est incroyablement rapide et costaud. Il sait qu’il a l’avantage avec sa vitesse. Jokic est si difficile à contenir. Il donnait l’impression d’aller où il voulait, et une fois qu’il est à l’endroit choisi, il se retourne et il shoote. Il possède un toucher incroyable. Tout semble facile avec lui. La manière de Draymond de lui tenir tête et de batailler sur la fin est pour une part énorme dans la victoire. »

Pour le coach, peu de joueurs ont eu autant d’impact défensivement que son leader.

« Il y en a peu. Rodman, Ben Wallace… Mais c’est différent parce que Draymond a 10 passes décisives ce soir. Je pense qu’il est leur équivalent en défense mais c’est aussi un distributeur, un passeur, une sorte de « point center ». Un joueur unique et incroyable », concluait ainsi le technicien de la Baie.