Devin Booker absent, les Pelicans se méfient d’un animal blessé

Les Pelicans pouvaient difficilement espérer mieux. Ils ont quitté Phoenix avec une victoire en poche et, dans le même temps, les Suns ont appris que Devin Booker, blessé aux ischio, allait manquer plusieurs rencontres.

Les chances de New Orleans dans cette série ont donc grandement augmenté en quelques heures. Néanmoins, il faut encore gagner les matches et pour CJ McCollum, Devin Booker ou pas, les finalistes 2021 restent un sacré défi.

« Je l’ai dit à l’équipe à plusieurs reprises : un animal blessé est encore plus dangereux, car on ne sait pas à quoi s’attendre », prévient l’ancien de Portland, pour le site officiel de la franchise. « On ne sait pas de quoi seront capables les autres joueurs. Ils peuvent profiter de ces circonstances. Même si Booker est un talent unique, ils restent une grande équipe. »



Cette saison, les Suns ont joué 14 matches sans leur meilleur marqueur (26.8 points de moyenne) et ils affichent un bilan de 8 victoires pour 6 défaites. Même s’il faut préciser que deux revers sont intervenus en fin de saison, quand plusieurs titulaires étaient laissés au frigo.

Surtout, en décembre, les joueurs de Monty Williams avaient bien négocié les rencontres jouées sans Devin Booker, déjà touché aux ischio-jambiers, en gagnant cinq rencontres (dont une de 21 points contre Boston) sur sept, et en s’appuyant sur leur collectif pour compenser l’absence du All-Star.

« Ils sont extrêmement dangereux », annonce Willie Green. « Avec ou sans Booker, ils le sont. Ils sont parfaitement coachés, disciplinés et ne sont pas la meilleure équipe de la ligue par hasard. Il faut par conséquent aborder cette rencontre ainsi. »