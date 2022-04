Devin Booker absent deux à trois semaines ?

Selon ESPN, Devin Booker souffre d’une contracture au niveau des ischio-jambiers de grade 1, c’est-à-dire que c’est la plus problématique des lésions non-structurelles.

En général, on parle ainsi d’une absence comprise entre 14 et 21 jours pour des blessures de ce type en NBA. Dans ces conditions, l’arrière pourrait ainsi rater tout le reste de la série face aux Pelicans, et même une bonne partie de la demi-finale de conférence, si les Suns parviennent à se qualifier sans lui.

Du côté de La Nouvelle-Orléans, on pense que Devin Booker pourrait néanmoins revenir plus tôt, car l’arrière a déjà connu des problèmes similaires dans le passé, notamment durant cette saison régulière.

Il jouait même avec un problème aux ischio-jambiers lors des dernières Finals, perdues face aux Bucks.