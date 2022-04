Voilà une Air Jordan 1 Low qui pourrait bien attiser les convoitises au cours des prochains mois. Le modèle rétro remet au goût du jour le principe des images holographiques, faisant ainsi apparaître Michael Jordan différemment selon l’angle de vue sur l’empeigne latérale.

L’ensemble est complété par une tige noire et blanche, assortie d’un « Jumpman » jaune sur la languette et d’un logo « Air Jordan » blanc sur fond noir au niveau du talon.

Aucune info n’a encore filtré pour ce qui est du prix et de la date de sortie de cette Air Jordan 1 Low « Hologram ».

(Via NiceKicks)

—

Commande sur basket4ballers.com la dernière sortie de la franchise emblématique et qui est aussi l’une des chaussures de basketball Air Jordan les plus légères à ce jour. Livraison et retour offerts.