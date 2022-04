Wes Unseld Jr. veut maintenir le lien avec ses joueurs durant l’intersaison

Wes Unseld Jr est un passionné, qui a baigné dans l’univers du basket depuis sa plus tendre enfance et qui a pris son rôle de coach aux Wizards particulièrement à cœur. Lors de son arrivée dans la capitale fédérale, Kristaps Porzingis avait souligné l’enthousiasme de son nouveau coach, qui l’avait pris d’assaut avec un cahier pour lui dessiner quelques systèmes dès leur premier dîner ensemble.

Sa première saison en tant qu’entraîneur principal a été marquée par de nombreux rebondissements, mais s’est avérée formatrice. Alors que les Wizards sont désormais en vacances, pas question pour lui de couper avec son groupe. Le stratège de DC a ainsi évoqué l’importance de conserver un lien avec ses joueurs durant l’intersaison.

« On ne peut jamais assez communiquer. Non pas que ce soit mauvais, mais le fait est qu’ils en demandent plus, c’est également important », a-t-il déclaré. « C’est aussi ce qui te fait passer à l’étape supérieure, car tu n’es plus un assistant, mais un coach principal. Cette communication quotidienne doit juste être permanente. Parfois ce n’est rien de plus que de décrocher. Ça n’a rien à voir avec le basket. Ils veulent sentir qu’il y a cette connexion, et c’est important. Le fait d’avoir une intersaison plus longue nous permettra de disposer de plus de temps ».

Wes Unseld Jr. ne compte pas seulement passer des coups de fil à ses joueurs, mais planifie bien de leur rendre visite, l’objectif étant d’avoir un temps d’avance en vue de la reprise, en espérant pouvoir le faire avec Bradley Beal, qui doit encore activer sa « player option » pour 2022/23, ou prolonger son contrat.

« Il le faut. Parce que c’est facile de dire : ‘Je veux que tout le monde en arrive là’. Mais c’est aussi important de les rencontrer sur leur propre terrain, dans leur propre environnement. Ça vous donne un aperçu de ce qu’ils font pendant l’intersaison, ça nous donne l’occasion d’entrer en contact avec certaines des personnes avec lesquelles ils travaillent, pour faciliter certaines des choses que nous voulons. Je pense donc que c’est un élément important pour la poursuite du développement », a ajouté le coach de Washington.