Un Jimmy Butler de gala (45 points !) permet à Miami de faire le break contre Atlanta

Après ses deux matchs disputés à domicile, la meilleure équipe de la conférence Est a bel et bien rempli sa part du contrat. En effet, le Heat mène désormais 2-0 dans sa série, après avoir remporté en patron le Game 1, dimanche soir, puis le Game 2, cette nuit (115-105).

Si ce fut plus compliqué pour eux qu’en ouverture de ce premier tour, les hommes d’Erik Spoelstra s’en sont remis à un immense Jimmy Butler (45 points, 5 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 0 perte de balle et 0 faute !) pour prendre peu à peu la mesure des coéquipiers de Bogdan Bogdanovic (29 points) et Trae Young (25 points, 6 rebonds et 7 passes, mais 10 pertes de balle et 2/10 à 3-pts).

Un succès finalement assez logique pour Miami, qui se rendra maintenant à Atlanta pour tenter d’y chiper un match et ainsi s’offrir la possibilité de « sweeper » les Hawks ou de conclure cette série en Floride, lors du Game 5.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Jimmy Butler ré-active le mode « bulle ». Le leader du Heat est un homme des grands rendez-vous. Parfois désintéressé en saison régulière, il a ainsi pris l’habitude de sortir ses habits de lumière en playoffs et sa prestation de cette nuit le prouve. Auteur de son record de points en playoffs, et devenu le 3e joueur de Miami (avec Dwyane Wade et LeBron James) à marquer 45+ points à ce stade de la saison, l’ailier All-Star a cartonné les Hawks avec son agressivité. Ce qui lui a valu d’aller à de nombreuses reprises sur la ligne des lancers-francs (11/12), de marteler la peinture adverse et même de sanctionner à 3-pts (4/7). Juste énorme !

— Un money-time parfaitement géré par Miami. Après l’improbable réveil des Hawks dans le dernier quart-temps, revenus jusqu’à une petite possession à trois minutes de la fin, le Heat a pu s’appuyer sur un certain Jimmy Butler pour achever définitivement les coéquipiers de Trae Young et Bogdan Bogdanovic. Dunk, 3-pts et double-pas : c’était tout simplement trop facile pour « J.B. », qui a instigué un 9-0 décisif. Malgré tous les efforts de Bogdanovic, c’en était trop pour Atlanta, qui a repris ensuite des lancers-francs de Tyler Herro, pendant que Butler pouvait sortir sous l’ovation du public floridien. « Job’s done ».

— Le troisième quart-temps fatal à Atlanta. Encore au contact à la pause, grâce aux pertes de balle du Heat, une peinture contrôlée et un Trae Young impérial à l’intérieur de la ligne des 3-pts, les Hawks ont pris l’eau au retour des vestiaires. Malmenés par l’inévitable Jimmy Butler, ils ont lâché prise et commencé à voir leurs adversaires prendre une dizaine de points d’avance (jusqu’à +16). Il faut dire qu’entre leurs trop nombreuses pertes de balle, leur maladresse derrière l’arc, des fautes parfois stupides et l’impact du duo Caleb Martin — PJ Tucker en défense sur Young, les hommes de Nate McMillan ne pouvaient pas tenir le choc.

TOPS/FLOPS

✅ Bogdan Bogdanovic. Quel apport capital du 6e homme des Hawks en sortie de banc ! Plutôt discret pendant trois quarts-temps, le Serbe avait décidé de garder le meilleur pour la fin et il a tout simplement planté 18 de ses 29 points dans le dernier acte ! En pleine bourre, de loin comme de près et même à mi-distance, l’arrière de 29 ans a notamment été à l’instigateur du retour au score de son équipe, puisque celle-ci a infligé un « run » de 12-0 au Heat, dans le quatrième quart-temps. Suffisant pour reprendre espoir et confiance, puis se donner une possibilité de réussir un sacré hold-up…

✅ Gabe Vincent. Max Strus et Tyler Herro ont fait du bon boulot en attaque, au même titre que Caleb Martin et PJ Tucker en défense, mais le facteur X de la nuit aura été Vincent. En sortie de banc, le « combo-guard » de poche de Miami a apporté 11 points et 3 passes (à 3/5 à 3-pts) en 26 minutes, en plus de proposer une superbe défense sur les arrières des Hawks. Trae Young en tête, qui n’a pas shooté à 2/10 de loin et commis 10 pertes de balle par hasard. Car l’arrière floridien a été une vraie peste sur son adversaire direct, au point de parfois frustrer le meneur All-Star.

⛔ Les pertes de balle d’Atlanta. Auteur à lui seul de 10 ballons perdus (!) aujourd’hui, Trae Young a évidemment illustré mieux que quiconque les difficultés des Hawks à prendre soin de la gonfle. C’est d’ailleurs ce côté dispendieux qui a fait très mal aux hommes de Nate McMillan dans ce Game 2, puisqu’ils ont gâché la bagatelle de 19 possessions (contre 15 pour Miami). Débouchant surtout sur 21 points après une perte de balle ou 20 points en contre-attaque et, ce, à des moments-clés de la partie. Comme dans ce troisième quart-temps pivot…

⛔ Danilo Gallinari. Plutôt intéressant en ouverture de ces playoffs, l’Italien s’est cette fois-ci complètement raté, terminant ce Game 2 avec 2 petits points (aux lancers-francs), à 0/6 aux tirs et 0/4 à 3-pts. Forcément, quand un tel scoreur ne met pas un pied devant l’autre en attaque, ça n’en devient que plus compliqué pour son équipe. Et comme il est loin d’être indispensable en défense, Gallinari a automatiquement contraint son coach à se passer de lui, au profit de Bogdan Bogdanovic, Delon Wright ou même Onyeka Okongwu. Rebond attendu pour « Gallo », donc.

⛔ Duncan Robinson. Au sortir de son énorme Game 1 (27 points, à 8/9 à 3-pts !), on en attendait forcément bien plus du sniper floridien, transparent dans ce Game 2 : 0 point, sans le moindre tir tenté, en 7 minutes de jeu. Quasiment pas utilisé par Erik Spoelstra, qui lui a préféré Gabe Vincent et Caleb Martin (en plus de Tyler Herro) dans sa rotation de 9 joueurs, « D-Rob » est vite revenu à la réalité cette nuit. Mais nul doute qu’il aura une carte à jouer lors des deux matchs à Atlanta, car c’est aussi ça le « charme » des playoffs : voir son rôle évoluer du tout au tout, d’une rencontre à une autre.

LA SUITE

Game 3 dans la nuit de vendredi à samedi (01h00), cette fois-ci à Atlanta.