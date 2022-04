Joel Embiid demande à Nick Nurse d’arrêter de se plaindre de l’arbitrage

Dans le Game 1, remporté par Philadelphie, Joel Embiid avait shooté 11 lancers-francs. Dans le Game 2, il a fait encore plus fort, en dépassant ce total en seulement un quart-temps !

À la fin du premier acte, Joel Embiid avait déjà inscrit 19 points et surtout cumulé 12 tentatives aux lancers-francs. Forcément, sur le banc adverse, Nick Nurse était déjà fatigué de voir le Camerounais enchaîner les points faciles et les deux hommes ont échangé quelques mots durant les ultimes secondes de cette deuxième manche.

« C’est un grand coach, qui a réussi de grandes choses et j’ai toujours été un grand fan de lui », commence Joel Embiid pour ESPN. « Mais je lui ai dit, avec respect, d’arrêter de se plaindre, de pleurnicher sur l’arbitrage. »

Comme le meilleur marqueur de la ligue (31 points dans ce Game 2) est agressif et très physique, la défense de Toronto lui envoie plusieurs joueurs et tente tout pour l’arrêter. Voilà comment Joel Embiid explique les nombreuses fautes commises par les Raptors.

« Si tu fais des prises à trois tout le match, il va forcément y avoir des passages aux lancers-francs. Idem quand on me pousse. Les arbitres vont siffler. Donc j’estime que chaque faute était méritée et, pour dire la vérité, j’aurais pu probablement en avoir davantage. »

« Les Raptors se plaignent, donc les arbitres vont s’adapter. Il y a des fautes qui ne seront pas sifflées »



Nick Nurse confirme-t-il à la version de Joel Embiid, sur la petite discussion pendant la rencontre ?

« Il m’a dit qu’il allait continuer à obtenir des lancers-francs si on continuait de faire faute. C’est un excellent joueur, j’ai beaucoup de respect pour lui. On essaie simplement de se battre face à lui. Et déjà, dans ce match, il y a eu moins de coups de coude encaissés de notre part. »

Néanmoins, à la fin de cette rencontre, encore remportée par les Sixers, le All-Star local a tiré plus de lancers-francs (14) que l’équipe canadienne au complet (12)… Joel Embiid a déjà shooté 25 lancers-francs en deux matches et il sait que les choses vont changer maintenant que la série se déplace au Canada.

« La ligue et les arbitres sont pareils, le prochain match, ils vont laisser passer des choses », anticipe le quintuple All-Star. « Il y a des fautes qui ne seront pas sifflées. Les Raptors se plaignent, donc les arbitres vont s’adapter. Par conséquent, dans ce cas-là, il faut être encore plus agressif, aller au cercle avec plus de puissance. Il faut sauter au-dessus des défenseurs, conclure malgré les contacts. Je sais m’adapter. »