Mike Budenholzer : « Parfois, il faut gagner des matchs moches »

Après un premier quart-temps largement dominé (34-21), on pensait les Bucks parfaitement lancés dans ce premier match de leur campagne de playoffs, face aux Bulls. Mais la suite fut beaucoup moins brillante, et les champions en titre ont ainsi dû batailler pour l’emporter (93-86) dans ce Game 1 marqué par la maladresse (34/84 au tir dont 10/38 à 3-points, ainsi que 15/23 aux lancers-francs) et les balles perdues (21) de Milwaukee.

« Parfois, il faut gagner des matchs moches » philosophait Mike Budenholzer après la rencontre. « Ça ne va pas toujours être beau ou parfait. »

Pour Giannis Antetokounmpo (27 points à 10/19, 16 rebonds, 3 passes mais 5 balles perdues), il y a des explications.

« Il y tellement de raisons pour lesquelles le match était moche », a-t-il ainsi expliqué. « On n’a pas été capable de mettre les tirs ouverts, on n’a pas été capable d’aller chercher nos spots. Pas seulement pour nous d’ailleurs, mais pour les deux équipes. Je pense que le fait de ne pas avoir joué pendant quelques jours vous fait perdre le rythme. Mais au bout du compte, une victoire est une victoire. Nous ne voulions vraiment pas être menés 0-1. »

Du côté des Bulls, cela laisse tout de même un vrai sentiment de frustration car les Bucks étaient prenables sur ce premier match, et Chicago avait donc une belle occasion de récupérer l’avantage du terrain avec un Khris Middleton à l’envers : 11 points à 4/13 au tir dont 1/7 de loin, 6 passes mais 7 ballons perdus.

« Ce n’était pas moi. Pareil pour tout le monde. Je vous garantis que moi, Zach et Vooch ne raterons plus jamais autant de tirs »

Sauf que les Bucks, derrière Jrue Holiday, ont serré la vis en défense dans le dernier quart-temps, et le trio Zach LaVine – DeMar DeRozan – Nikola Vucevic, auteur d’un 21/71 au tir en cumulé, n’a pas su en profiter.

« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé », regrettait DeMar DeRozan, 6/25 au tir. « Ce n’était pas moi. Pareil pour tout le monde. Je vous garantis que moi, Zach et Vooch ne raterons plus jamais autant de tirs. Nous devons juste garder ce que nous avons fait défensivement et essayer de passer à un autre niveau. »

L’ancien des Raptors et des Spurs assure pourtant qu’il a pris ses tirs habituels. Il promet en tout cas de ne plus revivre une telle maladresse, et espère toujours reprendre l’avantage du terrain au Game 2.

« C’est ainsi. Ils ont fait ce qu’ils étaient censés faire à domicile. Nous avons une autre opportunité de prendre l’avantage du terrain et c’est notre objectif maintenant. Nous avons beaucoup de choses à disséquer de ce match, pour être capable de regarder ce qu’il s’est passé demain, nettoyer les erreurs et progresser. C’est vraiment nul, cette occasion manquée, mais nous avons une autre occasion ici à Milwaukee avant de retourner à Chicago. »