Deux nouveaux coloris pour la Nike Zoom GT Cut

Avec la « Run » et la « Jump », la Nike Zoom GT Cut a complété la série Nike « GT » (Greater Than) lancée au printemps dernier. Aperçu aux pieds du Sixer Tyrese Maxey et de l’arrière du Heat Tyler Herro ce week-end à l’occasion des premiers matchs de playoffs, le modèle va être décliné en deux nouveaux coloris, un clair et un plus sombre.

Celui avec la tige blanche se distingue par des touches d’orange, vert, bleu et rose tandis que quelques finitions comme les contours du « Swoosh » sur l’empeigne, ressortent en noir.

Le deuxième est un coloris « EYBL » en clin d’œil à la « European Youth Basketball League » avec une tige noire, une semelle bleu marine et des finitions en orange. Le logo « EYBL » apparaît notamment en orange au niveau du talon.

Deux modèles qui pourraient être commercialisées dans les semaines à venir au prix de 175 dollars.

